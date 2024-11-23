DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal 'İsrail' benzetmesi

Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, skandal bir benzetme yaptı. Hatimoğulları, "Orta Doğu barışı diyorsunuz, İsrail'e karşıyız diyorsunuz, Tunceli halkına İsrail'in Filistin'e yaptıklarının aynısını yapıyorsunuz. Sokakta polis terör estiriyor, nizam sağlayacağını zannediyor, su sıkarak, gaz sıkarak, cop kullanarak. Aynısını İsrail de zannediyor, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

TUNCELİ'DE "KAYYUM" YÜRÜYÜŞÜ

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken, Tunceli'de Sanat Sokağı'ndan Seyid Rıza Meydanı'na, buradan da belediyeye kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HATİMOĞULLARI'NDAN SKANDAL BENZETME

Belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, skandal ifadeler kullandı. Yaşananları İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme benzeten Hatimoğulları şunları söyledi: "Tunceli sokaklarından cümle aleme bir kez daha duyuruyoruz. Bir yandan küçük ortakları Kürt sorununu çözelim diyecek, öte yandan kayyum atayarak, bize diz çöktürecekler. Öyle bir dünya yok, öyle bir gerçeklik yok.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

"İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YAPTIKLARININ AYNISINI YAPIYORSUNUZ"

Bizler kayyum rejimi ortadan kalkmadığı sürece, kayyum rejimi kendini lağvetmediği sürece, bu yasa muhalefetin de önerdiği kanun teklifi ile ortadan kalkmadığı sürece mücadele etmeye devam edeceğiz. Hangi barıştan bahsediyorsunuz? Ortadoğu barışı diyorsunuz, Tunceli'ye zulmediyorsunuz. Orta Doğu barışı diyorsunuz, İsrail'e karşıyız diyorsunuz, Tunceli halkına İsrail'in Filistin'e yaptıklarının aynısını yapıyorsunuz. Sokakta polis terör estiriyor, nizam sağlayacağını zannediyor, su sıkarak, gaz sıkarak, cop kullanarak. Aynısını İsrail de zannediyor, haberiniz olsun" diye konuştu.