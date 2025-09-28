DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Terörsüz Türkiye Süreci Tarihi Öneme Sahip

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Tüm provokasyonlara, karşı duruşlara rağmen bir yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerlidir ve tarihi önemdedir." dedi.

Bakırhan, Diyarbakır'da bir otelde, bazı baro başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

Sürecin toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürütüleceğini ifade eden Bakırhan, barışın toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirtti.

Tuncer Bakırhan, "Kendi adıma söylemem gerekirse ben umutluyum. Bu süreci birlikte yürüteceğiz, yöneteceğiz. En azından kendi adımıza, kent adına ne kadar kararlı, samimi olduğumuzu, ne kadar disiplinli ve önemli bir çalışma yürüttüğümüzü herkese kanıtlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Bu sürecin 86 milyonu ilgilendirdiğini dile getiren Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreci güvenlik zemininden diyalog ve müzakere zeminine çekmek için elimizden gelen bütün çabaları ortaya koyduk. Geçen bir yılda önemli şeyler oldu. Ayrıca Meclis'te de ilk defa Kürt meselesinin tartışıldığı bir komisyonun oluşturulması bizim için değerli ve kıymetlidir. Tüm provokasyonlara, karşı duruşlara rağmen bir yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerlidir, çok kıymetlidir ve tarihi önemdedir. Bu sürecin devam etmesi için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Bu sürecin barışla, demokratik toplumla buluşması için de 7/24 çalışmalarımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Sürece ilişkin Meclis'in de çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Bakırhan, bugüne kadar yapılan çalışmaları önemsediklerini aktardı.

Bakırhan, şunları söyledi:

"Neredeyse bir yıldır toplumun hemen hemen çok önemli dinamikleri dinlendi, düşünceleri alındı, kayıt altına alındı. Bunlar kıymetli. Artık Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemine almalı ve barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır. Ekim ayında Meclis'in açılışıyla birlikte en başta geçiş yasaları olmak üzere Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu gibi temel yasalar, Ceza İnfaz Kanunu, tutuksuz yargılamayı keyfilikten çıkaracak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde gündeme alınmalıdır."

"Türkiye'de bu süreci başarıya ulaştırabilirsek Türkiye'deki bu süreç Suriye'de de aslında bir model olabilir. Orada değişimin lokomotifi olabilir ama bu sürecin önüne Suriye'deki meseleyi set olarak, koşul olarak koymanın bu süreci zedeleyeceğini belirtmek istiyorum" ifadesini kullanan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin 1 yıl önce söylediği 'umut hakkı' için artık gerekli adımlar atılmalıdır. Bu süreç iki temel direk üzerine kurulmuştur. Birincisi demokrasidir, ikincisi barıştır. Bunlar arasında bir tercih yapmıyoruz. İkisi bir parçanın olmazsa olmaz iki bütünüdür. Bunlar rekabet halinde olamaz, birbirinden ayrı düşünülemez. Barışsız demokrasi olamaz. Demokrasi olmadan da barış kalıcı olamaz. Bu treni bu sefer kaçırmayacağız. Kaçırmamak için el birliği, güç birliği yapacağımızı belirtiyoruz."

Toplantıda, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç de konuşma yaptı.

Toplantıya, bazı DEM Parti milletvekilleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.