DEM Partili Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atadı.

Esenyurt'un ardından 2 il ve 1 ilçe için kayyum kararı alınması tansiyonu yeniden yükseltti. Dem Parti'den yapılan son açıklamada, Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlara katılmama kararı geldi. Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

DEM PARTİ MECLİS GENEL KURULU VE KOMİSYONLARA KATILMAYACAK

"Biz her zaman için çözüme varız." diyen Gergerlioğlu, "Meclis'teyiz, fakat bugün parti kararıyla bu hafta Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlara katılmayacağız. Bu acımasız antidemokratik kararlara karşı partimizin böyle bir tepkisi olacak." dedi.

"KAYYUMLARIN DEVAMI GELECEK"

Bütün olumsuzluklara karşı Kürt halkının çözümden yana olduğunu belirten Gergerlioğlu, şunları söyledi: "Bundan sonrasında böyle bir takım bahanelerle ortaya çıkarılmış bir kayyum gerçeği var. Muhtemelen arkası da gelecek. Burada iyi bir niyet görmüyoruz. Önceki dönemde de ardı sıra gelen kayyum atamaları olmuştu. Bu adımları kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz."