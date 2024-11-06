Üye Girişi
Haberler

DEM Parti'den 'kayyum' tepkisi: Çözüm istiyorsanız İmralı orada

DEM Parti'den 'kayyum' tepkisi: Çözüm istiyorsanız İmralı orada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin belediyelerine kayyum atanmasına, "Çözüm istiyorsanız İmralı orada" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepkiler devam ediyor. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek, " Çözüm diyorsanız buradayız. Çözüm istiyorsanız İmralı orada" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları beraberindeki heyetle birlikte kayyuma karşı Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi önünde sürdürülen protestoya katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakırhan, belediyelere kayyum atanmasını ''darbe'' olarak nitelendirdi.

"ÇÖZÜM DİYORSANIZ İMRALI ORADA"

Konuşmasında iktidara seslen Bakırhan, "Sizlere Kürtler inanmıyor, emekçiler inanmıyor. Çünkü sizler gerçek bir programa, gerçek bir siyasete sahip değilsiniz. Sizler sıkıştığınız zaman kayyuma başvuran, kolluğa yapışan, yargıyı bir sopa gibi kullanan bir anlayışın sahipsiniz. Sizlere çok net ve öz taleplerimizi iletmek istiyoruz: Kürtler çözüm istiyor. Kürtler demokrasi istiyor. Kürtler seçtikleri iradenin kendisini yönetmesini istiyor. Kürtler kavga istemiyor. Kürtler çatışma istemiyor. Şimdi siz karar verin, bu sınav sizin sınavınızdır. Çözüm diyorsanız buradayız. Çözüm istiyorsanız İmralı orada. Barış diyorsanız kayyum politikanızdan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
17 yaşındaki lise öğrencisini kaçırıp inşaata götürdüler, sonrası korkunç

17 yaşındaki lise öğrencisini kaçırıp inşaata götürdüler, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.