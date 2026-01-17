DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Adada
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Bu görüşme, bölgedeki siyasi gelişmeler ve çözüm süreci açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapılan bu ziyaretin içeriği ve sonuçları merakla bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika