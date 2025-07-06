DEM Parti bugün CHP'yi ziyaret edecek

Dem Parti, parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini açıkladı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeki yerini korurken ziyaret bugün (6 Temmuz) saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Ziyarette gündemin değerlendirilmesi bekleniyor.

DEM PARTİ İMRALI'YA GİTTİ

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Dem Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Erol yer alıyor.

6'NCI ZİYARET

DEM Parti 5 defa İmralı Adası'nı ziyaret etti. Bu ziyaretler 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Bugün (6 Temmuz) gerçekleşen ziyaret 6'ncı olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta DEM Parti heyeti ile görüşecek. "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partili isimlerle bir araya geleceğini ifade etmişti.

"SİLAH BIRAKMA KONUSUNUN DA TAKİPÇİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor" demişti.