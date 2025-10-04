Haberler

DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Güncelleme:
Meclis'te çözüm süreci kapsamında kurulan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından ikinci kez DEM Parti İmralı heyetiyle görüşen PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütüne ilk fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat açıklamasına işaret ederek, "Sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız" dedi.

Çözüm süreci kapsamında komisyon çalışmalarını sürdürürken, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiği taleplerini sık sık gündeme getiren Dem Parti, dün ikinci kez İmralı'ya gitti. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin görüşmesi 3,5 saat sürdü.

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VURGUSU

Görüşmenin ardından bugün yapılan açıklamada, Öcalan'ın sözlerine yer verildi. Öcalan, 'müzakereci demokrasi' vurgusu yaptığı açılamasında, "Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Ayrıca Öcalan, bir yıldır süren çözüm sürecinde rol oynayan herkesin 'büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu' ifade etti.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

Sayın Öcalan, 'Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır' diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

'27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız' diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir."

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Aydın:

şu iti de şişirdiniz ya yazıklar olsun size

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami İşgören:

pkk kurucu önder lider abdullah:)))yıllarca sana verdiğim oy haram olsun devlet bahçeli

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoker Deveci:

Asın gitsin bu adamı.Şunu adam yerine koyup haber yapiyorsunuz...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA OZKAN:

Askerlerimizi şehit eden vatan hainleri.idam olmalı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
