DBP Eş Genel Başkanı Bayındır: Barış Süreci İçin Olumlu Görüşmeler Gerçekleştirildi

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Başkan Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çok iyi geçti. Bu görüşmelerin Türkiye ile yeni barış sürecinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olacak" dedi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erbil Valisi Ümit Hoşnav ile kameralar karşısına geçen Bayındır, "Başkan Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çok iyi geçti. Bu görüşmelerin Türkiye ile yeni barış sürecinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olacak" diye konuştu.

"Öcalan, Barzani'nin görüş ve tutumlarına büyük saygı duyuyor"

Barzani ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını ve barış sürecinin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını belirten Bayındır, "Abdullah Öcalan, hem Başkan Mesut Barzani hem de Neçirvan Barzani'nin görüş ve tutumlarına büyük saygı duyuyor. Görüşmelerde Kürtlerin geleceği, Türkiye'de barış sürecinin vatandaşlık haklarına saygı ile demokrasi temelinde nasıl ilerleyebileceği ve tüm Kürt taraflarının bu süreçteki rolü gibi konuları ele aldık" diye konuştu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin heyete güçlü bir destek sunduğunu ve sürecin ilerlemesine tam destek verdiğini ifade eden Bayındır, "Neçirvan Barzani de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladı ve tüm Kürt tarafları arasında koordinasyonun gerekliliğine dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

"Erbil'de gerçekleştirdiğimiz toplantılar olumlu sonuçlar doğurdu"

Uluslararası toplumun artık Kürt meselesinin önemini daha iyi kavradığını ve bu soruna barışçıl bir çözüm bulunmasının bölgeye büyük fayda sağlayacağını söyleyen Bayındır, "Halkımıza müjde verebiliriz ki Erbil'de gerçekleştirdiğimiz toplantılar, demokrasi ve halkların haklarını güçlendirme yönünde olumlu sonuçlar doğurdu. Başkan Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'ye büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayındır, İmralı heyetinin barış sürecinin geleceğine dair görüşmelerini Süleymaniye'ye geçerek sürdüreceğini açıkladı.

"Türkiye'nin tüm bileşenleri için hayırlı olmasını umuyoruz"

Erbil Valisi Ümit Hoşnav ise, IKBY'nin süreçte en önemli rolü oynadığını söyleyerek, "Bu çabaların bu kez de başarıya ulaşmasını ve Türkiye'nin tüm bileşenleri için hayırlı olmasını umuyoruz" diye konuştu.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile avukatlarından oluşan heyetin Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmesi bekleniyor. - ERBİL