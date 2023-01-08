Davutoğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden sordu: Seçim öncesi bu iş nereye varacak?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın orta yerinde başından vurularak öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili şu ana kadar 13 kişi tutuklandı. Ateş suikastıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de bir grup öyle veya böyle tehlikeli gördüğü kişileri sokak ortasında infaz edebilecek cürete sahip. Seçim öncesi bu iş nereye varacak?" ifadesini kullandı.

Türkiye, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i konuşmaya devam ediyor. Soruşturma her geçen gün derinleşirken, cinayetle ilgili olarak aralarında Doğukan Çep'in de bulunduğu toplam 13 kişi tutuklandı.

DAVUTOĞLU'NDAN SİNAN ATEŞ PAYLAŞIMI

Ateş'in öldürülmesiyle ilgili son dönemde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

"BİR CAN GİTTİ AMA SESLERİ SOLUKLARI ÇIKMIYOR"

Davutoğlu, videoyu "Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?" notuyla paylaşırken, videodaki konuşmasında şu ifadeler yer aldı; "Günlerdir İçişleri Bakanı susuyor niye? Niye Bahçeli susuyor. Yangın var İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde, Cumhurbaşkanı talimat veriyor söndürsün itfaiye diye. Peki ya memlekette yangın var, sokakta insanlar canından emin değil. Niye talimat vermiyorsun sonuna kadar gidin diye. Biz bu oyunu 70'li yıllarda gördük. Demek Türkiye'de bir grup öyle veya böyle tehlikeli gördüğü kişileri sokak ortasında infaz edebilecek cürete sahip. Bu Selçuk Özdağ yapılan saldırıya sessiz kalınmasının devamı mahiyetindedir. Buna da sessiz kalırsa seçim öncesinde nereye gider?"

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık tarihinde öğlen saatlerinde arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'ndeki ofisinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahalere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlara silahıyla karşılık veren Selman Bozkurt ise yaralı kurtuldu.