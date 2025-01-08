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Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
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DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin ardından Meclis'te siyasi partilerle bir araya gelmesinin yankıları devam ediyor. Saadet-Gelecek grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmralı heyetine yaptığı önerileri sıraladı. Davutoğlu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek "Çıkıp net olarak pozisyonunu açıklamalı" dedi.

DEM Parti'den oluşan heyet, 4.5 yıl aranın ardından 28 Aralık'ta İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. İmralı heyeti, sonrasında Meclis'te siyasi partileri tek tek ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

"BÖLGEDE HESABI OLAN GÜÇLERİN PLANLARINI TAKİP EDECEĞİZ"

Siyaset gündeminde sıcaklığını koruyan konuyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Partisi grup toplantısında konuştu. "Bir süreç yürüyor. DEM Heyeti dün bizi ziyaret etti çok samimi açık yürekli bir görüşme gerçekleştirdik." diyen Davutoğlu, "Sürecin bütün taraflarına çağrıda bulunmak istiyorum. Analizimize dikkat etsinler, uyarılarımızı bir başka genel başkan uyarısı değil bu ülkeye sadakatle bağlı ilim adamının, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, eski bir başbakan olarak sesleniyorum, dikkatli dinleyin. Yapacağımız şey iç yapımızı tahkim etmek, sınır hatlarını ve yakın bölgeleri kontrol edeceğiz. Bölgede hesabı olan güçlerin planlarını yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ SOKAĞI HAREKETLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Birilerinin sokağı hareketlendirmeye çalıştığını belirten Davutoğlu, "Bütün meselesi mülteciler üzerinden Arap karşıtlığı yapan siyonist propagandanın temsilcisi olanlar şimdi de bu mesele üzerinden Kürt karşıtlığı çıkartmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. Bunlar milliyetçi değil. Milliyetçilik vatanperverlik milleti birleştirmeyi gerektirir. Kimleri kast ettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Kim Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirmek istiyorsa, kim Türklerle Arapları karşı karşıya getirmek istiyorsa bilin ki bu Nagel Komisyonu'nun, İsrail'in uşaklığını yapıyor demektir." diye konuştu.

"ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ HİSSİYATINI ZEDELEYECEK TEK BİR SÖZ SÖYLENMEYECEK"

DEM heyeti ile yaptığı görüşmede yaptığı önerileri sıralayan Davutoğlu, "Psikolojiler yönetilecek, söylemlere dikkat edilecek. Şehit yakınlarının gazilerin hissiyatını zedeleyecek tek bir söz söylenmeyecek. Devletin birliğine ortak vatandaşlık, ortak kaderdaşlık kimliğine atıf yapılacak. Kıyaslara dikkat edilecek. Teröre ve şiddete karşı demokratik süreçlere atıf yapmak zorundayız ve dış müdahalelere yönelik net bir tutum almak zorundayız. Bu çerçevede kamuoyunu ikna edici bir eylem planının açıklanması vakti gelmiştir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

"Şimdi er meydanı herkes kamuoyunu tatmin edecek bir açıklamayı bekliyor." ifadelerini kullanan Davutoğlu, şunları söyledi: "Silahsızlanma açıklanmasının amasız ve fakatsız gecikmeden yapılması. Yurt dışındaki yapıların tasfiyesi için kapsamlı ve takvimli bir planın devreye sokulması lazım. Bu süreç içinde kamu düzeninden asla taviz verilmemesi lazım. Kürt vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili demokratik bir zeminde açık yüreklilikle konuşulması lazım. Kapsamlı bir demokratikleşme paketinin açıklanması gerekiyor. Silahlar susarken hukuk tesis edilecek. Bu sürecin takibi için TBMM'de partiler arası komisyon oluşturulması. Sayın Özgür Özel söyledi, doğrudur katılıyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum, herkes konuştu ama devlet adına konuşacak makam Cumhurbaşkanıdır. Başarı da ona aittir olabilecek bir başarısızlığın ceremesini de o taşıyacak. Çıkıp net olarak pozisyonunu açıklamalı. Hükümetin üzerine düşen 'Yeni bir dönem başlıyor. Kürt vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz, Türkiye'de yeni bir demokratik dönem başlatacağız ve bu bölgeye uzanan elleri, kolları keseceğiz' demesi lazım. Suriye'deki Kürtlerin asla tehdit olarak aktarılmasına, yansıtılmasına izin vermeyin."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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