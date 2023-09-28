Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası'ndan 40 Bin Mektup Sahiplerine Ulaştırılacak

Cumhuriyetin 100'üncü yılı için 21 yıl önce yazılan 40 bin mektup, 29 Ekim'de sahiplerine ulaştırılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21 yıl önce PTT tarafından gerçekleştirilen, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında yazılan yaklaşık 40 bin mektubu, 29 Ekim'de sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu.

2002 yılında PTT tarafından başlatılan 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan yaklaşık 40 bin kişi, arkadaşlarına ve yakınlarına 2023 yılında teslim edilmek üzere mektup yazdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile birlikte PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'ndeki çelik dolaplarda muhafaza edilen mektupları çıkardı. Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce bu dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı için yazılan mektubu okuyarak, Türkiye'nin şu anda haberleşme ve ulaşımda çağ atladığını söyledi.

'30 EYLÜL'E KADAR ADRES GÜNCELLEMESİ YAPILABİLİR'

Cumhuriyetin 100'üncü yılına kavuştuklarını ve 21 yıldır muhafaza edilen mektupların teslim edilme gününün yaklaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Büyük bir heyecanla teslim etme çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Burada oluşturduğumuz tasnif komisyonu ile yaklaşık 40 bin mektubu 29 Ekim'e kadar sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Mektupların dağıtım işlemleri ile ilgili olarak 16 Ekim tarihinde illere gönderim süreci başlayacaktır. Ancak burada kampanyaya katılan vatandaşlarımızın dikkat etmesini istediğimiz bir husus var; yollanan mektupların sahiplerine sorun yaşanmadan ulaştırılması adına ekim ayında mektupların posta süreci başlamadan önce eğer gerekli ise adres güncellemesi işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Adres güncellemesi yapmak isteyen ya da mektuplarını geri almak isteyen vatandaşlarımız bu işlemlerini en geç 30 Eylül 2023 tarihine kadar tüm PTT iş yerlerimizden gerçekleştirebilecekler. Mektuplar için geri alma ya da adres değişiklikleri, ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçe ile yalnızca göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecek" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI'NA 195 MEKTUP VAR'

Güncellemeye yapılmayan tüm mektupların mevcut adreslerine teslim edileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Şu ana kadar yaklaşık bin vatandaşımız adres güncellemesi yaptı. 336 vatandaşımız mektubunun iadesini istedi. Malum zaman içerisinde düşüncüleriniz ya da mektubu yolladığınız kişi ile olan hukukunuz değişebiliyor. Kampanya kapsamında alıcılara teslim edilecek mektuplar arasında cumhurbaşkanlığı makamına teslim edilmek üzere 195, farklı bakanlıklara teslim edilmek üzere ise 46 mektup bulunuyor. Bu 46 mektuptan 2 tanesi de bizim bakanlığımıza teslim edilecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu mektupları teslim almak da bizlere nasip olacak. Gerçekten neler yazıldığına dair bizler de büyük merak ve heyecan içerisindeyiz" diye konuştu.

'BİR KISMININ GÖNDERİCİLERİ BUGÜN HAYATTA OLMAYABİLİR'

Sadece devlet büyüklerine ve makamlara yazılan mektuplar olmadığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Belki küçük kızına ileride okuması için annelerin, babaların yazdıkları mektuplar, dedelerin torunlarına yazdıkları mektuplar, en yakın arkadaşına dostuna yazılan mektuplar, sevgiliye, hayat arkadaşlarına yazılan mektuplar var. Mesela bir kısmının göndericileri bugün hayatta da olmayabilir. Bugün hayatta olmayan bir yakınınızın size yıllar öncesinden bir mektup yazdığını hayal edin. ya da yıllar önce bu ülke için hayal ettiğiniz şeyleri yaşadığınız duyguları bugünün yöneticileriyle paylaştığınızı, hatta belki de birçoğu gerçek olmuş hayallerinizi ve dualarınızı paylaştığınızı. Bu duygu ve düşüncelerle birçok kişiye duygusal anlar yaşatacak bu mektupları yıllarca muhafaza eden ve sahibine ulaştırmak üzere yola çıkacak çalışma arkadaşlarımız ile birlikte kampanyaya katılan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.