Cumhuriyet Bayramı Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da törenler düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar, öğrenci gösterileri ve geçit törenleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da törenler düzenlendi.

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezindeki Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç üzerinde, tören alanına gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Özkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923 tarihinin, necip milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı milli mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin ve devletinin mevcudiyeti ve istiklalinin ebedi bir hal aldığını dile getiren Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı'mızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Bugün 100. yılını kutladığımız bu asırlık değerin milletçe haklı gururunu yaşıyoruz."

Dünyanın, Gazze'de yapılan katliamlara seyirci kaldığını belirten Özkan, "Siyonist emperyalistlerin maşalarının mazlum Filistin halkına karşı uyguladıkları terörü lanetliyorum. Bütün insanlığı bu zulme karşı duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tören daha sonra öğrencilerin okuduğu şiir ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Törene AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur, Meram, Selçuklu ve Karatay belediye başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Aksaray

Aksaray'da kutlama töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır ile Belediye Başkanı Evren Dinçer'in vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Kumbuzoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Törende, Aksaray Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı.

Halk oyunları gösterisinin sergilendiği törende, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Ardından gerçekleştirilen geçit törenine katılan Togg otomobiller ilgi odağı oldu.

Program Vali Kumbuzoğlu'nun tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Yöner ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlandığını söyledi.

Anadolu'da binlerce yıldır varlığını sürdüren, 600 yıl 3 kıtada adaletle hüküm süren aziz milletin en büyük bayramı olan Cumhuriyet'in, ilelebet korunacak kıymetli bir emanet olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Cumhuriyetin hür ve eşit vatandaşları olarak biz, bulunduğumuz her yerde, ifa ettiğimiz her görevde, bürokrat, memur, işçi, öğretmen, genç-yaşlı, kadın-erkek, istiklal ve istikbal için ünvansız ve ayrımsız mücadele eden atalarımız gibi yeni başarılar elde etmekle de mükellefiz, sorumluyuz."

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, mehter takımı gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Karaman

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.

Program, halk oyunları ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.