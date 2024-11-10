Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan liderliğinde bugün 9 yıl aradan sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ekonomiden terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı 10 Kasım'a özel pazar günü toplanacak. Kritik kabine toplantısında masada birçok konu maddesi yer alıyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak.

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Başkan Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Kabine gündeminde Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak. Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Başkan Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz

 İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu

Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ne oldu ! Atatürk rüyalarına mı girdi acaba ?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Yine bir çapanoğlu var kesin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Erzine:

Sayın Cumhurbaşkanım Emekliye gecinebilecegimiz zam konususunda unutmadan görüşün Emekliler yılı boşa gitmesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.