Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Saraybosna'da Panel Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, '15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi' başlıklı panel düzenledi. Panelde, FETÖ ile mücadele ve Türkiye'nin iç ve dış politikadaki reformları konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı panel düzenledi.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajı ile başladı.

Panelde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş'in moderatörlüğünde Milli Savunma Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erboğa, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden (IUS) Doç. Dr. Jahya Muhasilovic, Saraybosna Üniversitesinden Dr. Sedad Beslija ve Zenica Üniversitesinden Doç. Dr. Sedad Dedic konuşma yaptı.

Abdullah Erboğa, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile büyük bir mücadele verildiğini ancak bazı dost ve müttefik ülkelerin bu mücadelede Türkiye'ye destek vermediğini söyledi.

15 Temmuz'a gelinen süreçte birçok olayın yaşandığını anlatan Erboğa, Türkiye'yi kendi iç meseleleriyle uğraştırma adına birçok olayın gerçekleştirildiğini belirtti.

FETÖ'nün istediklerini elde etme adına darbe girişiminde bulunduğunu aktaran Abdullah Erboğa, "Darbenin ardından Türkiye'de bir süreç başladı. Sivil, asker, emniyet, yargı bütün bu alanlarda ciddi bir şekilde FETÖ'nün temizlenmesi söz konusu oldu ve büyük oranda da bürokrasi içerisinde yuvalanmış FETÖ elemanları tasfiye edildi. Bu tasfiye bize ne getirdi diye baktığımızda Türkiye'nin iç ve dış politikasında ciddi reformların olduğunu söyleyebiliriz. Mesela birkaç örnek verirsem, içeride ciddi bir siyasi idari reform yapıldı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi." diye konuştu.

Doç. Dr. Muhasilovic ise FETÖ'nün başlangıcının 1960'lı yıllara dayandığını, Bosna-Hersek kamuoyuna FETÖ hareketinin ne olduğunun anlatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in inanç üzerinden birçok yere kendi adamlarını sızdırdığını aktaran Jahya Muhasilovic, terör örgütünün Balkanlar'da da yapılandığını kaydetti.

"Türk milleti tarihte çığır açan bir kahramanlık destanı yazmıştır"

Saraybosna Üniversitesinden Dr. Sedad Beslija da Türkiye'nin tarihi boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve PKK ile mücadelede büyük bir ekonomik bütçe harcandığını anlattı.

FETÖ'nün son 50-60 senedeki çalışmalarıyla darbe sürecini hazırladığını aktaran Beslija, "FETÖ aslında kendi halkını, meclisi, karakol benzeri ulusal ve devlet kurumlarını bombalama eylemiyle terör örgütüne dönüşen sözde dini bir harekettir. 15 Temmuz 2016'da büyük bir ihanetle, işgal girişimiyle karşı karşıya kalan Türk milleti tarihte çığır açan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu gece Türkiye sokaklarında yaşanan görüntüler dünya kamuoyunun bir kısmını hayretler içinde bırakarak diğer kısmını şok etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Beslija, Türkiye'nin her türlü zorluğa rağmen devlet yapısını, kurumlarını, hukuk sistemini başarıyla inşa ettiğini ve kendi topraklarının sınırlarını da koruduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Sedad Dedic ise 15 Temmuz'da Türk halkının büyük bir cesaretle demokrasisini savunarak bunu tüm dünyaya gösterdiğini ve haklı bir zafer kazandığını belirtti.

Dedic, Türk milletinin ciddi bir ulus olduğunu ve birleştiklerinde neleri başarabileceklerini kanıtladıklarını, darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı panel kapsamında, Anadolu Ajansının 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.