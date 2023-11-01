Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un kaleme aldığı "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" başlığıyla kaleme aldığı makale 8 ülkede yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" başlıklı bir makale kaleme aldı. Altun'un makalesi, Katar merkezli Al Jazeera'de, Japonya'nın etkili haber kuruluşlarından Mainichi'de, Bosna Hersek'in önde gelen gazetelerinden Oslobodjenje'de, Çin'in önemli haber portallarından Sina ve Sohu'da, Özbekistan Devlet Ajansı UZA ile Halk Sözü'nde; KKTC'nin Kıbrıs, Vatan ve Halkın Sesi gazetelerinde, Türkmenistan'da İngilizce yayın yapan News Central Asia'da; Kazakistan'ın Egemen Kazakistan gazetesinde, Devlet Haber Ajans BAQ'de, el.kz'de ve Azattyq Ruhy gazetelerinde yayımlandı.

Makalesinde 100 yıl önce Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığını topyekun tarihe gömmek isteyenler karşısında Türk milletinin Çanakkale'de veya Kutü'l-Amare'de olduğu gibi uzunca bir süredir devam eden savaşların ardından son bir gayretle Milli Mücadele'yi başlattığını ve zafere ulaştırdığını belirten Altun, "Bağımsızlık ruhu ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanıyla, eğitimden ekonomiye kapsamlı bir yeniden diriliş dönemi başladığına işaret eden Altun, Türkiye'nin dünyada yüzünü ağartan pek çok başarımızın temellerinin bu dönemde atıldığını ifade etti.

Tarım, endüstri, eğitim, sağlık, ulaşım, demokratik hak ve özgürlükler ve milletin yaşam standartlarını yükseltecek daha pek çok alanda Türk milletinin ve Türk devletinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kelimenin tam anlamıyla seferber olunduğunu anlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimiz, geçmişten bu yana nice badireler atlatarak, nice büyük engelleri tek tek aşarak Cumhuriyet'imizi 100'üncü yılına gururla taşıdı. Geçen 20 yılda ise, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasını sahiplenmiş milletimizin döktüğü alın terinin, gösterdiği gayretin ve fedakarlığın karşılığını layıkıyla vermek için Cumhuriyet'in asırlık geçmişindeki birikim ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ile yeni bir yüzyılın kapıları aralandı. Ülkemizi hedeflerine, milletimizi hayallerine kavuşturmak ve büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için her alanda devrim niteliğindeki sayısız eser, hizmet ve yatırım hayata geçirildi. Bu kapsamda, öncelikle milli irade güçlendirildi ve demokrasi kökleştirildi. Aziz milletimizin vatanımız üzerinde güvenle yaşaması sağlanarak, insanımızın bugününü huzurla yaşaması, geleceğine umutla bakması temin edildi."

"Her alanda gücümüze güç kattık"

Türkiye'de sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayiine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda başarısını ivmeleyen bu girişimlerin kolaylıkla gerçekleştirilmediğine dikkati çeken Altun, küresel yönetim ve ekonomi sistemini kökünden sarsan salgın ve savaşlar yaşanırken Türkiye'yi sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verildiğini belirtti.

Altun, Türkiye sınırlarına saldıran ve Türk milletinin can ve mal güvenliğine yönelik nice tehditle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Küresel krizlerin yanı sıra ülkece maruz kaldığımız çifte standartları, ambargoları fırsata dönüştürerek her alanda gücümüze güç kattık. Tüm bu engelleme çabalarının üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik. Şüphesiz, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda Cumhuriyet'imizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak bu atılımların meyveleri her alanda toplanmaya başlamıştır. Büyüyen, gelişen, güçlenen ve zenginleşen Türkiye, yurt içinde insanlarımızın geleceğine umutla bakabildiği; yurt dışında ise takip eden değil, takip edilen bir ülke haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye Yüzyılı yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır."

Dünyanın tarihi bir dönüşüm yaşadığı, yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir atmosferde bu yıl dönümünün yalnızca devletin 2. asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği değil, bunun da ötesinde bir anlam taşıdığını aktaran Altun, bu anlayışla Cumhuriyet'i siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayali kurulan seviyeye çıkaracak atılımın adının Türkiye Yüzyılı konduğunu kaydetti. Altun, şöyle devam etti:

"Bu atılım ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Türkiye Yüzyılı programımızla, Cumhuriyet'imizin 100. yılına, milletimizle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girmekteyiz. Bu doğrultuda evvela, ülkemizin büyük fedakarlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları koruyacağız. Bununla birlikte, ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendireceğiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak, dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdüreceğiz. Vatan topraklarının her karışında huzurun geliştirecek ve kalkınma iradesini milletimizin de desteğiyle yükselteceğiz. Her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine gelecek güvencesine kavuşturacağız." - ANKARA