Kocaeli'de UçakPark'ta Airbus A340 yangını

Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevlerin tüm uçağı sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğu koptu. O anlarda büyük korku yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan UçakPark'ta, uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340 tipi yolcu uçağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın tüm uçağı sararken, ekiplerim söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğu koparak itfaiye aracının üstüne düştü. O anlar büyük korkuya sebep oldu.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayda yaralanan olup olmadığı ve uçağın ne kadarının zarar gördüğü henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı