Trump'ın Temsilcileri Moskova'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Moskova geldiğini aktardı.

Habere göre Witkoff ve Kushner'i taşıyan özel uçak, 12.52'de Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. İkiliyi havalimanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı.

Rus medyası geçtiğimiz günlerde Witkoff ve Kushner'ın 4-5 Eylül'de önce Moskova'yı, ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı