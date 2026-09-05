Kars'ta Ani Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta sağanak yağışın ardından aniden başlayan dolu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gün ortasında başlayan ve yerini bir anda şiddetli dolu yağışına bırakan hava muhalefeti, sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışın bir anda doluya dönüşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar sığınacak yer ararken kısa süreli panik yaşandı. Aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kısa sürmesine rağmen etkili olan yağışın ardından kent merkezindeki bazı noktalar beyaza bürünürken, olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti. Yağışın durmasıyla birlikte kentte hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı