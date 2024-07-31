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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, "Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

TBMM'YE HİTAP EDECEK

Altun, paylaşımında "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Altun Filistin Türkiye Diplomasi Politika Haberler

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