Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi
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Cumhurbaşkanına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yetkiler veren düzenlemelerin de bulunduğu torba kanun görüşmeleri Meclis'te başladı. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK'dan çıkarılmasına yönelik tartışmalı maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, belediyelere ilişkin düzenlemeler ile 703 sayılı KHK'daki, Cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayları disiplinsizlik gerekçesiyle Tsk'dan ayırma yetkisi veren hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptalinin ardından yeniden yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

"BİN YILLIK DEVLET GELENEĞİMİZ DEĞİŞTİRİLİYOR"

Kanun teklifinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da özel hukuk tüzel kişilerine görev devrine dair yapılan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanına Tsk'da atama yetkisi verilmesine tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Herkesin cebinde bir tane kumarhane var. Bunu maalesef AKP döneminde yasallaştırdılar. Eskiden tombalayı günah görenler bugün memleketi kumarhaneye çevirdi. İşin özeti bu. Bin yıllık Türk Silahlı Kuvvetler geleneğini değiştirmeye çalışıyorlar. Burada da kendisine asker yaratmaya çalışıyor. Mustafa Kemal'in askeri olmanın suç sayıldığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın askerliğinin mübah sayıldığı bir döneme giriyoruz. TSK hepimizin gözbebeği. Bin yıllık devlet geleneğimiz değiştiriliyor. Astsubayı subay, subayı astsubay yapıyor" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ YİNE İPTAL EDECEK"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise kanun teklifindeki maddelerin ilgili komisyonlarda görüşülmeyip mali etkisi olmayan kararların Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine şöyle tepki gösterdi:

"Bugün yaşadığımız bütün sorunlar hukuk dışılıktan kaynaklanıyor, ekonomik sorunlar da dahil. Biz burada nükleer görüştük bununla ilgili komisyonumuz var. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerini görüşeceğiz. Biz bu konuların uzmanı değiliz ki. Bunlar her defasında bu komisyona geliyor. Bunu dediğimiz zaman 'mali etkileri var' deniliyor ama şu an bu maddelerin etki analizinde 'mali etkisi yoktur' yazıyor. Böyle bir çelişki olur mu? Çalışmakla ilgili problem yok. Biz yine görüşelim ama bizim dışımızdaki insanların da sağlıklı bir iş yapmak istiyorsak görüşmesi lazım. İşi oldubittiye getirmek, yeni hukuksuzluklar yaratmak istiyorsanız zaten bunu yapıyorsunuz. Aleni bir şekilde Anayasa'ya aykırı maddeleri biz burada görüştük. Onlar yine iptal edilecek bunu da herkes görüyor. Niyet okuma değil."

TARTIŞMALI MADDELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE GERİ ÇEKİLECEK

Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise önerge ile TSK'yla ilgili söz konusu tartışmalı maddelerden olan 4, 9 ve 10. maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi.

Teklifin 4. maddesi ile disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK'dan çıkarılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa doğrudan hüküm olarak konulmuş iken 9. ve 10. maddelerde Sahil Güvenlik ve Jandarma bünyesinde Teğmen-Albay rütbesindeki personelin disiplin gerekçesiyle görevden ayrılması kanuni dayanağa kavuşturulmak isteniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

akp li olmayan biat etmeyen askerı personelin işine son verıp yerlerıne acemilerı işe almak bıat ettırmektı gerı çekildiği iyi oldu

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Haber Yorumlarımurat dural:

Türkiye tarihinde görülmemiş faiz ve Kumar akp hükümeti tarafından uygulanıyor Buyrun her gün Tjk tarafından en az dört altılı ayrıca yabancı at yarışlarına bahis her gün ya sayısal ya süper loto ya şans topu İddia oyunları ile milyonlarca lirayı piyasadan alıyor yandaşlara peşkeş çekiyor

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Haber YorumlarıAlkurt:

Aziz Turk Askerinden herkes elini ceksin..Yeterrr

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

ayıp etmişler.Sanki bağlı olmasa ne olacak..Şaka gibi devlet olduk

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