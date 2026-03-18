Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye dışarıda dengeli bir siyaset yürütürken, içeride huzuru kalıcı hale getirecek adımlarını aynı istikamette sürdürmektedir." dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü törenleri kapsamında kente gelen Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Çanakkale'nin bu milletin en zor şartlarda bile geri adım atmadığını, kaderini kendi iradesiyle şekillendirdiğini bütün açıklığıyla ortaya koyduğu bir dönüm noktası olduğunu belirterek, o gün cephede verilen mücadelenin, vatan söz konusu olduğunda nasıl birlik ve kararlılıkla hareket edildiğini gösteren güçlü bir hafızaya dönüştüğünü vurguladı.

Bugün şehitlerin hatırasında taşınan emanet duygusu ve gazilerin onurlu duruşunun, o gün ortaya konan iradenin hala diri olduğunu gösterdiğini dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin güvenliği için görev yapan her bir evladımızın omuzlarında Çanakkale'de ortaya konan o kararlılığın izleri vardır. Bu bağ, geçmiş ile bugün arasında kurduğumuz en sağlam sürekliliği ifade etmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, dünya genelinde gerilimin arttığına, bölgede daha kırılgan bir sürecin oluştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son günlerde İran'ı da içine alan gelişmelerle birlikte bölgemizdeki gerilim daha geniş bir alana yayılmakta, kırılgan dengeler daha hassas bir noktaya taşınmaktadır. Türkiye, bu tablo karşısında yönünü kaybetmeyen, soğukkanlılığını koruyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yaklaşım sergilemekte, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diplomasi ve diyalog zeminini güçlendirmeye devam etmektedir."

Bölgede yaşanan her gelişmenin daha geniş bir kırılmaya yol açma ihtimali göz önünde bulundurularak gerilimi artıran adımlara karşı net bir duruş ortaya koyuyor, İran'a yönelik saldırıları açık şekilde reddediyoruz. Bu hassas süreçte krizin daha da derinleşmesini önlemek için diplomasiyi aktif ve sonuç odaklı bir şekilde devreye alıyor, çatışmayı büyütecek girişimlerin doğuracağı risklere karşı uluslararası toplumu daha dikkatli davranmaya çağırıyoruz. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da yaşanan acıları da yakından takip ediyor, bu coğrafyalarda ortaya çıkan haksızlıkların üstünün örtülmesine müsaade etmiyoruz. Böylesi bir dönemde ülke içinde ortaya konan birlik ve kararlılık belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Türkiye, dışarıda dengeli bir siyaset yürütürken, içeride huzuru kalıcı hale getirecek adımlarını aynı istikamette sürdürmektedir."

"Bu provokasyonları, dezenformasyonları çok gördük"

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinin, devletin ortaya koyduğu iradeyle milletin desteğinin buluştuğu güçlü bir süreci ifade ettiğini belirtti.

Bu çerçevede ortaya konan kararlılığın, iç cepheyi güçlendiren, ülkenin güvenliğini tahkim eden, bölgede daha istikrarlı zeminin oluşmasına katkı sağlayan bir yönelimi gösterdiğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hep söylüyoruz, önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge. Emperyalist birtakım tuzaklara, oyunlara karşı iç cephemizi güçlendirme, istikrarımızı ve barışımızı koruma... Tüm bu çabalarda şehitlerimizin aziz hatırasına en küçük bir halel getirmediğimizi ve getirmeyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Milletimizin birliğine ve kardeşliğine kast eden dezenformasyonlara ve provokasyonlara karşı da çok uyanık olmamız gerekiyor. Gerek İran savaşı bağlamında, Orta Doğu'daki çatışmalar bağlamında, gerekse Terörsüz Türkiye bağlamında çeşitli kesimlerin hiçbir gerçekliği olmayan haberleri yayarak veya provokasyonlar yaparak milletimizin kafasını karıştırmaya çalıştığını biliyoruz, görüyoruz. Biz tabiri caizse aşılı bir milletiz. Bu provokasyonları, dezenformasyonları çok gördük. O tuzaklara da düşmeyeceğiz inşallah. Hakikati baz alarak, gerçek gelişmeleri baz alarak yolumuza devam edeceğiz ve bu provokasyonlara karşı da çok uyanık olacağız. Türkiye, iç bütünlüğünü güçlendirdikçe etrafındaki krizlere karşı daha dirençli ve daha etkili bir konum elde etmekte, bu doğrultuda attığı adımlarla geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmektedir."

Yılmaz, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına seslenerek, "Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu emanete sahip çıkmak bizim için en temel sorumluluklardan biridir. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir." dedi.

"Ne yaparsak yapalım şehitlerimize, gazilerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz"

Son yıllarda şehit yakınları ve gaziler için hayatın pek çok alanına dokunan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, kamuda istihdam imkanlarını genişlettiklerini, aylık ve sosyal destekleri güçlendirdiklerini, gazilere yönelik bakım desteklerini artırdıklarını, araç alımında sağlanan kolaylıklarla günlük hayatlarını rahatlatıcı adımlar attıklarını söyledi.

Yılmaz, eğitimden ulaşıma, temel hizmetlerden sosyal haklara kadar pek çok alanda şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Tabii ki ne yaparsak yapalım şehitlerimize, gazilerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bunlar sadece bizim mütevazı olarak yaptığımız birtakım adımlar ama onların aziz hatırası, onların büyük fedakarlığı yapılan her şeyin üzerindedir. Gazilerimizin emeklerine ve fedakarlıklarına layık bir destek anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu anlayışla şehitlerin emanetine sahip çıkmayı ve gazilerin yanında dimdik durmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Bize düşen, onların emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, birliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda, Çanakkale'de istiklal meşalesini yakan, İstiklal Harbi'ni zafere taşıyan Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle yad etti, şehit yakınları ve gazilere en derin şükranlarını ifade etti.

Öte yandan program öncesinde Yılmaz ve Göktaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.