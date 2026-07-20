Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türkü yok sayılamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı