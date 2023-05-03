Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyen bir masadan, Allah aşkına benim Rizeli hemşerilerime hayır gelir mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyen bir masadan, Allah aşkına benim Rizeli hemşerilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, derdi, problemi varsa, bunun çözüm adresi biziz, biz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadıklarını, onunla birlikte turizmi de teşvik ederek, bölge halkının gelir kaynaklarını çeşitlendirdiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili diyor ki, 'fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz'. Hep yalan. Şimdi gidiyorum Trabzon'a, orada da her şeyi anlatacağız tabii." diye konuştu.

Erdoğan, Rize'nin sadece bir mevsim değil, dört mevsim, 365 gün boyunca kazanması ve düzenli akarının olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyen bir masadan, Allah aşkına benim Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, derdi, problemi varsa, bunun çözüm adresi biziz, biz.

Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkarttık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Mevcut sıkıntılarımızı da hal yoluna yine biz koyacağız. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım, yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır."

"Ailenizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz"

Erdoğan, vatandaşlara seslenerek, "Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum. Yalanı, boyamayla doğru mu edeceksin? Akıp giden yılana kardeş mi diyeceksin? Evet, şayet aklına gelir de yolu buraya düşerse, bay bay Kemal'e bunları muhakkak sorun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ele başlarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil'deki PKK elebaşları, teröristler ne diyorlar, 'Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz. Biz, evet, altılı masayı destekleyeceğiz.' Şimdi, bu teröristlerden, bu Kandil'deki terör örgütünün başlarından bu millete, bu memlekete fayda gelir mi? Öyleyse, biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclisteki bir saatlik görüşmede bunlara ne vaat ettiğini, kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun.

Şimdi, çok önemli bir şey söylüyorum. Kardeşlerim, ailenin kutsiyetine inanır, öyle mi? Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan, maalesef yok DEVA'sıymış, yok bilmem Gelecek'miş, yok bilmem şu bu filan, HDP, bunlar hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla böyle bir sorunu yok. Şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü, biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailenizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz."

"Biz doğru bildiğimiz yolda, kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz"

Erdoğan, "muhalefetin, Türkiye'nin savunma sanayi projelerinden niçin rahatsızlık duyduğunu" sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu belirttiği açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Ortada böyle bir tartışma yokken, 75 yaşından sonra niçin kendi 'mezhep ve köken', bu meseleyi gündeme getirdi. Tabii bir de daha önce verdiği sözleri niçin tutmadığını, kazandıkları belediyelerde niçin insanımızın ekmeğiyle, aşıyla oynadığını sorun. Bay bay Kemal, hani kimseyi çıkarmayacaktın belediyelerden? İstanbul'da çıkardılar, Ankara'da, İzmir'de çıkardılar, hala çıkarmaya devam ediyorlar. Ama biz doğru bildiğimiz yolda, kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kendilerinin meydanlarda ne söz veriyor, neyi taahhüt ediyorlarsa, göreve geldiklerinde bunları tek tek hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu anlayışla, Rize'de son 21 yılda 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını anlatan Erdoğan, eğitimde 2 bin 11 yeni derslik inşa ettiklerini, kente üniversite kazandırdıklarını söyledi.

Erdoğan, gençlik ve sporda 5 bin 962 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 110 spor tesisi yaptıklarını, sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi hemşehrilerine toplam 1,5 milyar lira kaynak aktardıklarını ifade etti.

Sağlıkta 911 yataklı 11 hastane dahil 29 sağlık tesisi inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, yatak sayısı 800 olan Rize Şehir Hastanesi ve 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanesiyle birlikte 15 tesisle ilgili süreçlerin devam ettiğini, çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle 5 bin 189 konut projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi bugün burada karşımda aldığım resmi rakam ne biliyor musunuz? Rize, 80 bin kişiyle burada. Elhamdülillah, bu, bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Rize, 'Biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz'. Şimdi de Rize'de İlk Evim'le 1100 konut yapıyor, İlk Arsam'la 300 altyapısı hazır arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1451 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Rize'nin adeta sembolü haline gelen Ayder yaylamızın yolunu ve altyapısını yeniledik. Burada, yaklaşık 2 bin araçlık kapalı otoparkla birlikte bir termal tesisin, konaklama birimlerinin, Gelintülü Şelalesi Seyir Teras'ının yapımı sürüyor."

(Sürecek)