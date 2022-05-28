Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz" dedi. - BAKÜ
İhlas Haber Ajansı / Politika