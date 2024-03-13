Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesini şehrimize kazandırdık. 10 bin kişilik Cizre Stadyumu'nun yapılması için ihale aşamasındayız." - ŞIRNAK