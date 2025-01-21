Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yangınımız çok büyük, sorumlulardan hesap sorulacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yürek yangınımız çok büyük. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyerek başladı: "Maalesef, bu sabah Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum."

Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarının gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Valiliği ve AFAD Başkanlığı'ndan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgi aldığını açıkladı.

"6 CUMHURİYET SAVCIMIZ VE BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Yangında soğutma çalışmalarının başladığını, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi: "Bu kapsamda 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır."

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim. Ama acımız büyük, yürek yangımız çok büyük" diyerek, şu sözlerin ardından konuşmasını bitirdi: "AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde, bu milletin asırlara sâri medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekküldür. Bu partinin kurucusu da, sahibi de, hâmisi de milletimizin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz.

Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri atmazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz.

Mademki kongrelerimizi; bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Sizlerden şu hakikati daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız; ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum.

İl Kongremizin Ankara'ya, Türkiye'ye, aziz milletimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızdan dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.

Bayrağı devralan kardeşlerimize Yüce Mevla'dan başarılar diliyor; nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim bizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşürmesin; milletimize, mağdur ve mazlum kardeşlerimize hizmetten geri koymasın diyoruz."

YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yangınımız çok büyük, sorumlulardan hesap sorulacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
img

Nedim Saban tanık sıfatıyla ifade verecek
img

Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıSafa Unal:

Ekrem İmamoğlu nu cumhurbaskani yapacağız inşallah...

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

konaklama gecelik 20000 TL yangin merdiveni yok ?

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFth 1903:

Aynen depremde ölenlerin hesabını sordunuz ya bununda sorarsınız

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Sadece Bolu mu memleket yanıyor, mutfak yanıyor!.. Vatandaşa hesap verme günü de gelecek elbet, tabi bu vebali ödeyebilirsiniz!!

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla Han:

sorumlu turizm bakanlığı ve denetlemeyenler

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcihan 10:

O zaman yayın yasağı koyalım

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla Han:

bir kaç saate yayın yasağı gelir sorumlular sıkıntıya girmesin

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Celik:

yahu günlük 30 bin tl olan otelin güvenliği yok.Para var huzur yok

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Mesela yani

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

:) :) :) :)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.