Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın da katılımlar olacak partimize, bu katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın da katılımlar olacak partimize, yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı" kapanış programında konuştu. 81 ilden gelen AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarını selamlayan Erdoğan, AK Parti olarak istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk önce kadın kollarımız bir araya geldi. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Ardından 11-13 Temmuz tarihleri arasında partimizin kurmay kadrosuyla 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı icra ettik. Gençlerimizin kampının da her açıdan bereketli, faydalı, ufuk ve zihin açıcı gentiğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duydum. Biliyorsunuz kamp öncesinde yüz bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini siz kardeşlerimizle paylaşan bakan arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve parti yöneticilerimize şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kamplarını tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, "İnşallah her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte inşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın, 'Bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kollarının Türkiye'nin en büyük, en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük. Bakın sadece son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti. Gençlik ailemizin yeni mensuplarına, Türkiye'nin en büyük partisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biri olduklarını belirten Erdoğan, "Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Maşallah dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı sizlerden istirham ediyorum. Sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, yarın da katılımlar olacak partimize. Yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefersiniz. Unutmayın bizim gençliğimiz 'kızılelma'nın peşindeki gençliktir. 'Nizamı aleme içten talip ol. Kızılelma neredeyse ara bul. Bağlamasın seni şöhret. Para bul. Hesaplar var. Sorulmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.' Bizim gençliğimiz merhum Abdurrahim Karakoç'un işte bu mısralarla tarif ettiği nizamı aleme talip olan, bu uğurda koşan, koşturan, hesap soran bir gençliktir. Bu salonda bulunan gençlik ufkun ötesini düşünen, gök kubbeyi çadırı gören, semayı ay yıldızlı al bayrağımızla süsleyen bir gençliktir" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'yi asırlık hedefleriyle gençlerin buluşturacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bölgemizde barış ve huzurun teminatı inşallah yine sizler olacaksınız. Çünkü bu gençlik bundan bir asır önce merhum Mehmet Akif'in 'Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek' diyerek taltif ettiği bir gençliktir. Elbette bu gençlik kutlu davasını idrakinde olan bu şuur ile yürüyen ve akranlarını bu kutlu kervana katmak için çalışan dert sahibi bir gençliktir. "

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bizim aşkla toprağa diktiğimiz unutmayın fidanlarımızsınız. Siz sadece bizim değil, aynı zamanda dualarında Türkiye'yi unutmayan milyonlarca mazlumun da güven kaynağısınız. Ben bu gençliği karşımda görüyorum. Sizin ışık saçan gözlerinizde Hoca Ahmet Yesevi'nin ilmini, Yunus Emre'nin muhabbet dilini, Ahi Evran'ın mücadeleci ruhunu, Hazreti Mevlana'nın derinliğini, Hacı Bayramı Veli'nin irfanını, Hacı Bektaşi Veli'nin hoşgörüsünü, İdris Bitlisi'nin kardeşlik şuurunu, Fakih Teyran'ın halen gönülleri mamur eden engin hikmetini görüyorum. Şunun da idrakinde olmanızı çok ama çok önemsiyorum. Sizin heyecanınızı paylaşmak, sizinle yol yürümek bu kutlu davada size yoldaşlık etmek şahsım için büyük bir iftihar vesilesidir. Genç arkadaşlarla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. AK gençliğin yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza bizden teslim alacağınız sancağı daha da yücelteceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tarihe baktıklarında en büyük devrimleri gençlerin yaptığına ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığına şahit olduklarını belirten Erdoğan, "Resul-i Ekrem Efendimiz, aleyhissalatü vesselam, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu, gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık bin Ziyad, daha 30'larına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu. Kutalmışoğlu Süleyman Şah İznik'i Bizans'ın elinden kurtardığında henüz 30 yaşındaydı. İbn-i Sina, daha 19 yaşında kendi döneminin en büyük tıp ve felsefe alimlerinden biri sayılıyordu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 21 yaşındayken fethetti. Ne diyor bayrak şairimiz Arif Nihat Asya: 'Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini, göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Her biriniz Sultan Fatih'in Peygamber Efendimize müjdesine mazhar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe yürüyen bir kadrodur. Bu salondaki gençlik, Avrupa'dan Afrika'ya cenk meydanlarını asırlarca Allah Allah nidalarıyla inleten ecdadın izinden giden bir kadrodur. Bu salondaki gençlik, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısına cesaretle dikilen yiğitleri kendine örnek alan bir kadrodur. Gençler; biz size böyle bakıyoruz, milletimiz size işte böyle bakıyor. AK Partili kadrolar olarak hem büyük bir milletin mensuplarıyız, hem de büyük bir teşkilatın neferleriyiz. Kadını erkeğiyle, genci ak saçlısıyla biz millete sevdalı, ülkeye sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin müntesipleriyiz" diye konuştu.

"Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, hazır mısınız, terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz"

Siirt'te okudukları bir şiirden dolayı Pınarhisar Cezaevi'ne girerken millete, özellikle de bu ülkenin genç evlatlarına sözlerini hatırlatan Erdoğan, "2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak, ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın, iyi mühendisler, iyi öğretmenler, iyi doktorlar, iyi yöneticiler, bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum, sizler de ödevlerinizi iyi yapın demiştim. Gençler; biz ödevlerimizi iyi yaptık. Gençler bize verdikleri söze sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı. Rabbime hamdolsun ki, şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürümeyi şeref saydım. Sizin varlığınızla daima huzur buldum. Size baktıkça güven duydum. Sizi yanımda gördükçe millete hizmet davamıza daha bir sıkı sarıldım" açıklamalarında bulundu.

Yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesinde olduklarını, 23 yıldır Türkiye'yi yönettiklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah yarın 24. yaşımızı gururla kutlayacağız. Gençler; bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık, saldırıları birlikte göğüsledik, ihanetleri birlikte püskürttük, badireleri birlikte atlattık, inşallah Türkiye yüzyılını da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Üstat Necip Fazıl gençlik yaş işi değil, ruh işidir derken mukaddes emanetin bilincinde olan değerlerini koruyan ve kollayan bir iradeyi işaret etmişti. Allah'a hamdolsun, yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla gece-gündüz çalışıyoruz, gözlerimizi ufuktan bir an olsun ayırmıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, projelerimizle, hizmetlerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyoruz. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, hazır mısınız, terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz" dedi.

AK gençliğin 81 vilayetin her metrekaresinde kurduğu hakimiyetin muhalefeti, özellikle ana muhalefet partisini endişelendirdiğini gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kollarını hedef almaya başladı. Yatıyor kalkıyor sürekli AK gençliğe laf atıyor, sizlere sataşıyor, kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor, ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Gaflarıyla kırdığı potlarla, kaş yapayım derken göz çıkardığı, sakarlıklarıyla kimsenin ciddiye almadığı, hatta kendi partisinde bile itibarı, saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız, bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaşıyordu. Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa, bu dahiyane fikrini, bu çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Bunda da istikrar sağlayamadı. Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek isterim: Biz CHP Genel Başkanının yaşadığı bu ikilemin, bu istikrarsızlığın, bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı görüyoruz ki Sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. Yüzyıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi Sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken, halkın parasının bir avuç açgözlü tarafından yağmalanması inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor, tedirgin ediyor, iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya, 'aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık' diye, CHP Genel Başkanının ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, çantalarından, poşetlerinden, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken, halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse, utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir. Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın diyorum. Aslında biraz cesareti olsa, biraz kendine güvense, biraz vicdanına kulak verse, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını kendisi de görecek. Ama yapamıyor, o iradeyi gösteremiyor. Belli ki kendisini uyaran, kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok" şeklinde konuştu.

"Sataştığı AK gençlik hem siyasi kalibre hem de çalışkanlık itibarıyla Sayın Özel'i çırak çıkartır"

"Sayın Özel hiç merak etmesin, yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak" diyen Erdoğan, "Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. CHP Genel Başkanı şunu da unutmasın: Sataştığı AK gençlik hem siyasi kalibre hem de çalışkanlık itibariyle Sayın Özel'i çırak çıkartır. Bu salondaki her bir genç kardeşimin ufku, siyasi becerisi, bilgisi, ülke ve millet sevdası CHP'li kodamanlardan fersah fersah ileridedir. Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler kusura bakmasınlar, ama AK gençliğe ne ahlak dersi, ne de vatan dersi verebilir. Sayın Genel Başkan, AK gençlikle uğraşmaktan artık vazgeçsin. En iyi bildiği iş olan suç örgütlerinin getir-götürünü yapmaya devam etsin. Tabii bir de şayet patronlarından müsaade alabilirse gitsin ellerinde su bidonlarıyla saatlerce güneşin altında beklettikleri İzmirli seçmenlerinin derdiyle dertlensin, 2025 Türkiye'sinde iş bilmezliklerinden dolayı Kerbela susuzluğuna mahkum ettikleri kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilensin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde sahnede Kübra Ezgi Güler Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Yardımcısının oğlu Ömer Asaf Güler'i sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonu Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve gençlerle fotoğraf çektirdi. - ANKARA