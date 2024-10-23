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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu. - KAZAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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