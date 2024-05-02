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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. Merakla beklenen tarihi görüşmenin 1 saat sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi başladı. Bu görüşme, 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geldiği bir görüşme özelliğini taşıyor.

ÖZEL KAPSAMLI BİR DOSYA İLE GELDİ

İktidar ile muhalefet cephesi arasında bundan sonra diyalog ve müzakere sürecinin nasıl işleyeceği açısından da önem taşıyan görüşmeye, Özel kapsamlı bir sorun ve çözümler dosyası ile geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan görüşmede, Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra birer kişi bulunuyor. AK Parti'de Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş görüşmeye katılırken, CHP cephesinden ise İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan yer alıyor.

GÜNDEM MADDELERİ BELLİ OLDU

CHP lideri görüşmede öncelikle 'ekonomi' başlığını gündeme getirecek. İkinci öncelikli gündem başlığı ise 'hukuk' olacak. Diğer alt başlıklar ise, enflasyon, emekli aylıkları, asgari ücret, atanamayan öğretmenler, yeni müfredat, belediyelerin borçları ve onay bekleyen projeleri, Can Atalay ve Gezi Davası tutukluları, Filistin meselesi, vize sorunu olarak sıralanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

GAZZE'DEKİ KATLİAMA AYRI PARANTEZ

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

HER ŞEY TEBRİK TELEFONU İLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

İkilinin görüşmesinden kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Güray Dilli :

Erken seçime gidilmedikçe değişen bir şey olmaz. 2.25 milyon eyt li emekli edildi ve emekli sayısı 19 milyona çıktı. Maaşlar malum. On milyon da sığınmacı ekleyin , maaş verilen sayısı 29 milyona çıktı. Konut yok, işsizlik çoğalıyor, işletmeler zorda, enflasyon yükselmeye devam ediyor,vs vs yönetim değişmedikçe düze çıkamayız. Düşüncem bu

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JokerAllame:

Elli tane dert var konu başlıklarına bak.. Allahım yarabbim bu ülkeye refah ver artık!!!!!

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VATANSEVER:

umarım memurların geçim sıkıntılarını ve diplere düşen alım gücünü de masaya yatırırlar.

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Mustafa Kaygusuz:

Amma büyütüldü bu görüşme sanki ABD başkanı gelmiş görüşme yapıyorlar gibi

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Ata_Mete:

İnşallah entrikalara,siyasi tuzaklara boyun eğmez,Yüce Türk Milletinin 31 mart manifestosuna gölge düşürmezsin!

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Üveys Uyanık:

kimse demesin ben iyiyim karşıdaki insan aynadır herşeyi gurur ama vicdansız insan gerçeği hiç bir zaman gurmez

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