Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'le görüştü: Sen son olmayacaksın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın uzay yolculuğuna başlaması beklenen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarı dileyerek "Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın." sözleriyle üçüncü kez uzaya çıkmak için altyapının hazırlanacağının mesajını verdi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da hatırlatarak Atasever'e Alper abin gibi avantajın var. İnanıyorum ki çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin." dedi.

Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN "HER ŞEY YOLUNDA MI?" SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi öncesi Atasever ile canlı bağlantı yaptı. Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Uzay görevimizin ve mikro yer çekim araştırmalarının devamı olan yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?" sorusuna karşılık, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere New Mexico'da bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'le görüştü: Sen son olmayacaksın

ALPER GEZERAVCI'YI HATIRLATTI: DAHA AVANTAJLISIN

Uçuşa hazır halde olduklarını söyleyen Atasever, Alper Gezeravcı ile daha önce de hazırlık sürecinden geçtiğini hatırlatarak yoğun eğitimler aldığını, hazırlıkların son günü olduğunu ve yarın görevi gerçekleştireceklerini söyledi.

Atasever, gerçekleştirecekleri görevde bir taşıyıcı uçak vasıtasıyla 14 kilometrelik bir irtifaya ulaşacaklarını, olumlu koşullar gerçekleşmesinin ardından taşıyıcının uzay aracından serbest kalacağını ve hibrit motorun ateşlenmesiyle 1 dakika içinde 90 kilometrelik irtifaya ulaşacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'le görüştü: Sen son olmayacaksın

Erdoğan da Alper Gezeravcı'nın bazı dezavantajları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Ama sen şimdi önünde Alper abin gibi avantajın var. Bu avantajı gayet iyi kullanmak suretiyle inanıyorum ki çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Şu ana kadar da zaten onunla beraber belli hazırlıkları gerçekleştirdiniz. Ayrıca bu görevle genç nesillerin bilime olan ilgisini arttıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına özellikle çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzayda olan merakını giderecek adımları atacaksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'le görüştü: Sen son olmayacaksın

"İKİNCİSİN AMA SON OLMAYACAKSIN"

Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak. Ben buna inanıyorum, gençsin, dinamiksin, önünde Alper abin gibi bir kılavuzun da rehberin de var. Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Atasever de "Görevimi tamamlayıp, başarılı bir şekilde ilgili deneylerimizi gerçekleştirip ülkemize döneceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'le görüştü: Sen son olmayacaksın

AZERBAYCAN BAYRAĞI VURGUSU

Erdoğan'ın "Bir tarafta Türkiye bayrağı, öbür tarafta annen Azeri olması hasebiyle Azerbaycan bayrağı ve her iki gardaşın da temsilini gerçekleştirmiş olacaksın." ifadelerini kullanması üzerine Atasever, "Nasıl yeryüzünde de iki bayrağımız, Türkiye Cumhuriyetimizin bayrağı ve Azerbaycan'ın bayrağı omuz omuza, yan yanaysa benim uzay yolculuğumda da göğsümün üzerinde yine yer alacaklar." dedi.

"İki devlet, tek millet" şuuruyla bu yolculuğun gerçekleştirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever'e başarılar diledi. Atasever de görevi başarıyla tamamlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tuva Cihangir Atasever Recep Tayyip Erdoğan Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Politika Haberler

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderine yaptığı kıyak Özel'den döndü

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderine yaptığı kıyak Özel'den döndü
500

Yorumlar (9)

Abdullah KARAMAN:

Bence uzaya göndereceğinize yeraltında çalışma yapıp ülkeye yeraltı kaynaklarını kazandıracak ekip kurun.

61
21
yanıtYanıtla
bekir yapici:

o uzun is reklami sönük olur ayrica sonra ikdidar degistiginde baskalari sahiplenebilir degilmi?

yanıt20
yanıt15
Vatandaş:

Gitti yine milyon dolarlar :)

53
12
yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Boş iş memlekete bir faydası olmayan iş

33
12
yanıtYanıtla
erge_nekon:

Beleş turizm yolcularının havasından gecilmiyor

20
9
yanıtYanıtla
Seyfullah Demir:

Maşallah maşallah Allah utandırmasın utandırmıyor da çok şükür..

11
15
yanıtYanıtla
Casus:

Niye bir emekliyi göndermiyorsun, yüzde 20 indirim var!

18
7
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

Ya bırak bu işleri Emekli açken ,enflasyon vatandaşı yerken...uzaya milyon dolarlarla turist gibi adam göndermeyi...

20
2
yanıtYanıtla
Adil Basyigit:

Gezeravcı top atma deneyi yapmış tüm Türkiye topun gidişini hayranlıkla ve şaşkınlıkla izledik [55 ]milyon dolara ve anladıkki top uzayda uçabiliyormuş c.başkanı astronot göndermeye devam edeceğiz deneylere devam edeceğiz dedi reklam iyi tuttu galiba belliki gidiş gelişimiz eksik olmayacak şu uzaya söz verdikleri dört şeritli otobanı yapsalar bari her seferinde 55 milyon dolar vermektense bedavaya iner çıkarız.

7
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title