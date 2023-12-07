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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ile Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ile Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için bulunduğu Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrı ayrı Avrupa Teknoloji Konseyi Başkanı Byron Nicolaides ile Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçilik Konutu'na gelişinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elçilik ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sadık Ahmet Batı Trakya Diplomasi Politika Haberler

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