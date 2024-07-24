Üye Girişi
Haberler

Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasbedilen hakları için de geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Ana vatan ve garantör ülke olarak Barış Harekatı'nın yıldönümünde tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.

KIBRIS'TAKİ TÖRENLERE CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN KATILMASI

Lefkoşa'da sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadelede olmak üzere milli meselelerde sürdürülmesini temenni ediyorum.

"KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZDE GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

"ENFLASYONDA EN KÖTÜ TABLOYU GERİDE BIRAKTIĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek aynısını yine başaracağız. Muhalefet havanda su dövmektedir. Moody's'in 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

"3-4 KEZ ZAM YAPTIKLARI HİZMETLERİN FİYATLARINI DÜŞÜRSÜNLER"

Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

"BAKANLIĞIMIZ BORÇLARIN TAHSİLİNE BAŞLAYACAK"

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.Öyle 25 kuruşa simit yok.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 78 İLA 86 ORANINDA ARTIŞA GİTMİŞ DURUMDAYIZ"

Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayım, sorunların çözümü için tüm kurumlarımız seferber. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. Depremin 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, politikalarımız sonuç verdikçe ortaya çıkan ilave kaynağı başta emekliler, halkımızın emrine sunacağız.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu köpekler çocuklara yaşlılara başka hayvanlara saldırıyorlar, trafik kazalarına sebep oluyorlar. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor. Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Bizim bu isteklere sessiz tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir. Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır.

"SAHİPLENME KAMPANYAMIZA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUZ"

Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üzerine yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Değil insana herhangi bir canlıya karşı yüreğinde merhamet olan biri kalkıp da o densizliği yapamaz. Yüreği yaralı anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler? Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurul'un takdirine sunacak orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

AK Parti AK Parti Türkiye Politika Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
500

Yorumlar (23)

Ahmet Legolas:

Sokak köpeklerinin yaşamasını destekleyenler alsın evinde beslesin. kaç tane masum çocuğu, yaşlı kadını parçaladılar..!

219
38
yanıtYanıtla
ismail bey :

Besliyorlar, taze ciğer veriyorlar...

yanıt7
yanıt9
Ferhat Altinsay:

Ülkede başıboş mülteci sorunuda var bide onu önemseyip el atsanız

134
16
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

İşlerine gelmez ki çalışacak adam kalmaz o zaman

yanıt12
yanıt74
Yasin ATEŞ:

Yerinde açıklama.

120
28
yanıtYanıtla
EMRE KUL:

keske emekliye asgari ucretliyede bu kadar merhametli olsalardi

67
46
yanıtYanıtla
Ekrem Anlı:

bozuk saat bile bazen doğruyu gösteriyor

34
41
yanıtYanıtla
Harbi Vatandaş:

Ekrem Anlı:HAdi ORdan Oe.

yanıt0
yanıt0
YILDIRAY YILDIRIM:

helal reis. dik dur eğilme. bu millet seninle. 3 5 çapulcuya pabuç bırakmaz bu millet

33
42
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Reis dik zaten halk egiliyor

yanıt11
yanıt4
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title