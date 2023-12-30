Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! İBB adaylığı için 5 ilçe belediye başkanı üzerinde yoğunlaştı

Teşkilatla bir araya geldiği her buluşmada İstanbul'u istediğini ifade eden ve bu anlamda belirlenecek adayla ilgili ince eleyip sık dokuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin finalinde herkesi ters köşe yapabilir. Kamuoyunda adı geçen isimlerin aksine İBB adaylığı için ilçe belediye başkanlarının üzerinde duran Erdoğan'ın Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Hilmi Türkmen, Ergün Turan ve Abdullah Özdemir isimleri için kapsamlı bir araştırma yapılması istediği öğrenildi.

MESAİSİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI İBB ADAYI İÇİN AYIRIYOR

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı. AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilata "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" talimatını verdi. Parti genel merkezinde aday belirleme süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisinin önemli bir kısmını İBB adayına ayırdığı gelen bilgiler arasında... Bu anlamda adaylık için adı geçen milletvekillerine "TBMM çatısı altında bize lazımsınız" diyerek kapıyı kapatan Erdoğan'ın ilçe belediye başkanlarının üzerine yoğunlaştığı öne sürüldü.

İşte o isimler ve ön plana çıkan yönleri...

TEVFİK GÖKSU

Erdoğan'ın masasındaki isimlerden ilki Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu... Uzun süredir adı gündemde ve aday olması muhtemel isimden biri olarak gösteriliyor. Esenler'de özellikle kentsel dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi.

ŞADİ YAZICI

Üç dönemdir Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı, Tuzla'yı Tuzla yapan isim olarak gösteriliyor. Başkan Yazıcı'nın gençlerle iyi bir diyaloğunun olması, bilim ve teknoloji konusundaki birikimi, imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ve İstanbul'un en dış ilçesi olmasına rağmen Tuzla'yı merkezi konuma yerleştirmesi öne çıkan özelliklerinden birkaçı...

HİLMİ TÜRKMEN

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Hilmi Türkmen, çevre düzenlemesi, temizlik ve yaptığı kültürel etkinliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ERGÜN TURAN

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti'den Fatih Belediye Başkanı seçilen Ergün Turan; kültür sanat, gençlere yönelik yatırımlar ve açtığı kütüphaneler ile ön plana çıktı.

ABDULLAH ÖZDEMİR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimle belediye başkanlığı koltuğuna oturan Abdullah Özdemir, TEKNOFEST'e verdiği destek, yaşam merkezleri ve açtığı sosyal tesislerle vatandaşa dokunmaya çalıştı.