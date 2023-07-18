Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Görüşmelerin ardından Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.