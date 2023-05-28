Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizlerin güvenine layık olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca, ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Kısıklı'da toplanan yurttaşlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi:

"BİZE BİR DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞATAN MİLLETİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka… Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında, bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek, kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesin, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.

"SİZLERİN GÜVENİNE LAYIK OLACAĞIZ"

Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca, ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim, pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız.

"KALBİ VE GÖZÜ BİZE DÖNÜK DOSTLARIMIZIN UMUTLARINI BERABERCE YÜKSELTTİK"

Bugünkü seçim, aramızdaki bu muhabbetin, demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir, ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse, sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi. Şimdi buradan, Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya, 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146… 2023'te CHP'nin vekil sayısı, 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere, kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane… Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP… Hesap uzmanı ya… Bu işleri çok iyi bilir. ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu bay bay, bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki, 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır ama ben bir şey daha söylemiştim. Hatırlayın, biz öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse, bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyıl'ının kapısını açtık ama beraberce açtık. Erkeğiyle, kadınına, gencinden, yaşlısına, çalışanından, emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. İnşallah bundan sonra da her mücadelemizi şimdi Kısıklı meydanı tarih yazdı tarih…

"HİÇ KİMSE MİLLETİMİZE TEPEDEN BAKAMAZ"

Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamt ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız. Seçimler gelir geçer. Sel gider, kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması, milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar ve diyorlar ki, 'gerekirse ilan edin, davet edin hemen şimdi de geliriz.' Çünkü bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de, Katar arıyor, aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor. Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz. İnsanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez.

"AK PARTİ'YE LGBT SIZABİLİR Mİ?"

Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Kardeşlerim şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim bu CHP, LGBTİ'ci midir? Bu HDP LGBTİ'ci midir? Bu İYİ Parti LGBTİ'ci midir? Bu yanındaki bazı ufaklıklar var onlar da LGBTİ'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? İşte unutmayın, yol uzun her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası, dediği gibi… Her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez ve ümüğünü sıkarız.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİME, 11 VİLAYETTE HEPSİNE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimizi de bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz. Bu vesileyle depremzede kardeşlerime, 11 vilayette hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar konteynerlerde, çadır kentlerde oylarını gittiler büyük bir vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim beterinden korusun. Söylediğim gibi 1 yıl içinde de kalıcı konutları halledeceğiz. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."