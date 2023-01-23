Seçim tarihi olarak neden 14 Mayıs belirlendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sebebini anlattı

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin neden güncellendiğini anlattı. Normal şartlarda seçim tarihinin 18 Haziran olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tarihi hem kurban bayramı arefesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 14 Mayıs'ı tercih etme sebeplerini anlattı.

"14 MAYIS'IN UYGUN TARİH OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi seçimlerin tarihi 18 Haziran'dı. Bu tarihi hem kurban bayramı arifesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz." dedi.

"MECLİS YAPMAZSA CUMHURBAŞKANLIĞI OLARAK KARAR ALIRIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.

"BU SEÇİM DÖNEMİNİ YENİ BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMENİN PEŞİNDEYİZ"

Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinden milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz."