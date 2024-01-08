AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Şehir Bize, Biz de Şehre Emanetiz

SAMSUN (İHA) – Ak Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Seni sadece Samsun'a büyükşehir belediye başkanı olman için seçmedim, Samsun'daki en yüksek oyu alıp, rekor kırman için seçtim" dediğini açıklayarak, "Şehir bize, biz de şehre emanetiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'a gelişinde coşkuyla karşılandı. AK Parti İl Başkanlığı önünde de partililer ve vatandaşlar tarafından meşale ve tezahüratlar ile karşılanan ve yoğun ilgi eşliğinde tebrikleri kabul eden Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan, "Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Çarşamba'da birçok projeyi hayata geçirdik. İnsanlarla aramızda kıymetli bir bağ oluştu. Yüzde 77 gibi bir oyla başkan olmanın hem mutluluğunu hem de sorumluluğunu bilerek hizmet ettik" diye konuştu.

"Rekor kırman için seçtim' dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine bir sorumluluk daha yüklendiğini ifade eden Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, görevi bana tevdi ederken, 'Seni sadece Samsun'a büyükşehir belediye başkanı olman için seçmedim, Samsun'daki en yüksek oyu alıp, rekor kırman için seçtim' dedi. Bu bize farklı bir sorumluluk daha yüklemiş oldu. İnşallah Cumhurbaşkanımızın yüklediği bu sorumluluğu da büyükşehir belediyesi başkan adaylığı sorumluluğumuzu da inşallah tüm teşkilatımızda birlikte Samsun'da 18 belediyenin tamamını kazanarak, Samsun'da rekor bir oy alarak taçlandırmak telaşı içerisindeyiz. Enerjimiz çok yüksek. Ağabeylerimizin, ablalarımızın tecrübelerine inanıyoruz. İnşallah büyüklerimizin tecrübesi, bizlerin enerjisi ile Samsun'u daha ileriye taşımakla alakalı yapılması gereken ne varsa hep beraber istişare kültürü içerisinde birbirimizi asla dışlamadan, herkesi bir pota içerisinde eriterek, Samsunluluk ruhuyla hareket ederek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şehir bize, biz de şehre emanetiz"

Seçim süreci ve yapacaklarıyla alakalı da konuşan Doğan, "Beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir dinin mensubuyuz. Asla kimseyi kılığından kıyafetinden, giysisinden, yediğinden içtiğinden, evinden, eşyasından yadırgayacak halimiz yok. Yine hiç kimseyi bu şehre nereden geldiğiyle alakalı sorgulayacak haddimiz de yok, hakkımız da yok. Hep beraber bu şehirde ekmek yiyoruz, yaşıyoruz. Hep beraber bu şehri daha ileriye götürmek için bir sorumluluğumuz var. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, asla fitneye fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyoruz. Samsun'u yeni OSB'ler ile anaların evlatlarından iş bulmak için ayrılmadığı, evlatların memleketinden gurbete çıkmadan ekmek bulduğu, üniversite öğrencileri ile her kesimi ile mutlu olduğu bir kesim haline getirmekle alakalı büyük bir sorumluluğumuz var. 'Şehir bize, biz de şehre emanetiz.' Herkes şehirde, şehrin kendisine ait olduğunun idrakinde, şehir de bana emanet idrakinde inşallah yaşayacağız. Allah bu seçim sürecini bize ve ülkemize hayırlı etsin" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve eski Milletvekili Fuat Köktaş da hazır bulunarak, Halit Doğan'a çıktığı yolda başarılar diledi. Cumhur İttifakı'nın diğer bir ortağı MHP Samsun İl Başkanlığı'ndan yetkililer de toplantıda Başkan Doğan'a tam destek vereceklerini ifade ettiler. - SAMSUN