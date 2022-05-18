Cumhurbaşkanı Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' dedi, Kılıçdaroğlu fotoğraf paylaşıp çağrı yaptı

Bugün partisinin grup toplantısında partililerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bilinen SADAT binasına gitmesine de değindi. Kılıçdaroğlu'nun "Silah ticareti yapılıyor, birilerine eğitim veriliyor" şeklindeki iddialarına cevap veren Erdoğan, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

ERDOĞAN: YAKINDAN UZAKTAN ALAKAM YOK

Erdoğan bu tartışmayla Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının tehdit edilmeye çalışıldığını, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının masum bir gündem olmadığının altını çizdi. Erdoğan açıklamasında "2018 yılında bir partinin genel başkanı hanımefendi çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, SADAT'ın önüne gidip benzer zırvaları ifade etmiştir. Masum bir gündem oluşturma çabası değil. SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor. Biz bunu, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bunun suflesinin nereden geldiğini, niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız. Hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, yalanla kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların tutmayacak" dedi.

SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi

"FOTOĞRAFTAKİ 6. KİŞİ SADAT'IN KURUCUSU"

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Erdoğan'ın SADAT'ın kurucu isimlerinden Adnan Tanrıverdi ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım" notunu düştü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

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