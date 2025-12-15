Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in "Cemevi, Cümbüş evi" iddiasına ateş püskürdü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alevi canlarımızla ilgili partimize iftiraları bühtandan öte apaçık bir provokasyondur" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 'Cemevi, Cümbüş Evi' iddiasını 'iftira' ve 'provokasyon' olarak nitelendirdi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boraltan Faciası'nı CHP'nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara leke olarak tanımladı.
  • AK Parti'nin Türk Dünyası Vizyon Belgesi altı lehçede ve ortak alfabe ile hazırlandı.

Ak Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda konan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Alevi vatandaşlarla ilgili iddiasına sert sözlerle karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in " Ak Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alevi canlarımızla ilgili olarak partimize yönelik ortaya atılan iftiralar ise bühtandan öte, apaçık bir provokasyondur; 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte, Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan, sizlerin vasıtasıyla Lefkoşa'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a, Bişkek'ten Astana ve Budapeşte'ye en içten selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesinin tanıtım töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, gerek Vizyon Belgesi gerekse bu anlamlı program dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum.

"BUGÜN DÜNYA TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ"

Bugün aynı zamanda, UNESCO tarafındanbizim de çağrımızlailan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Gününü idrak ediyoruz. Türk dünyasının ve yeryüzünün farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz, aynı hayali kurduğumuz, kalplerimizin birlikte çarptığı tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun diyorum.

"CHP TÜRK DÜNYASINA ŞAŞI BAKIYOR"

Evet, son iki asrımız yalnızca milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için de zorluklarla, sıkıntılarla, çilelerle ve işgallerle geçti. Kültür coğrafyamızın birçok bölgesinde o toprakların kadim kimlikleri, dilleri ve inanç değerleri yasaklandı; halklar parçalandı. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık. Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi, bir dönem adeta Türk dünyasının kaderi hâline gelen bu manzarayı bakın nasıl anlatıyor: 'O hangi millettir, kaderi sırdır; Yüz ada bölündü, yine de birdir.'

Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması, kaynaşmaması, tek yürek, tek bilek olmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerine sahip çıkan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya hapse atıldı, ya sürgün edildi ya da Süleyman Çolpan gibi niceleri kurşunların, darağaçlarının kurbanı oldu.

"BORALTAN FACİASI CHP'NİN KARA LEKESİDİR"

Tabii burada şunun da ifade edilmesi gerekir: Türk dünyasının varlığından bahsetmek, sadece sınırlarımızın ötesinde değil, 1940'ların tek parti döneminde ülkemizde de yasaklanmıştı.

Mesela 1944 yılında, sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar ve sanat erbabı 'Turancı' denilerek tabutluklara konulmuş, işkence görmüştür. Yani tek parti döneminde, Türkiye dışında da değil; Türkiye'de 'Türk var' demek suç sayılıyor, yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu. Bakın, sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini, Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim ettiler; tarihe Boraltan Faciası olarak geçen bir utanç lekesini bulaştırdılar.

Boraltan Faciası, CHP'nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan Faciası, hem milletimizin hem de Azerbaycan Türklerinin zihin ve gönül dünyasında, iyileşmesi uzun yıllar alan derin yaralar açmıştır.

Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan ve hâlen yerini koruyan CHP, Türk dünyasına bakarken şaşı gözle bakmayı, yanlış bir pencereden değerlendirmeyi sürdürmektedir.

Karabağ'ın 44 gün süren Vatan Muharebesi'nde bunu bir kez daha gördük. Ülkemizin düşmanlarının servis ettiği söylentiler üzerindendikkatinizi çekiyorumTürkiye'yi Azerbaycan'a destek vermekle suçladılar. Hatırlayın; CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı ve aynen şunu söyledi: 'Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.'

Tıpkı 1945 yılında Boraltan Faciası'nda olduğu gibi, Karabağ'ın azatlık mücadelesinde de yanlış yaptılar; milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar. Bakın, sadece Karabağ'da değil; ondan önce Suriye İhtilafı'nda da aynı basiretsizliğe, aynı vicdansızlığa şahit olduk. Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken, CHP'nin devrik genel başkanı grup kürsüsünden şunları söylüyordu: 'Bayır Bucak'tan söz ediyorlar. Ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı. Hâlâ dünyadan haberleri yok bunların.'

"BU İLGİSİZLİĞE TURGUT ÖZAL SON VERMİŞTİR"

Değerli kardeşlerim, çok değerli misafirler; Türkiye'yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, hatta bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar, maalesef bu büyük ülkeyi yıllarca içine kapatmış, yalnız hâle getirmiştir.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'na kadar, 1980'lerde Jivkov'un asimilasyon dayatmalarına varıncaya dek, sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmemiştir. Bakınız, bu ilgisizliğe son veren 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal olmuştur.

1990'ların hemen başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken, kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. 1992 senesinde, Türkiye'nin girişimleriyle Türk dili konuşan ülkeler arasında Devlet Başkanları Zirveleri düzenlenmeye başlanmıştır.

Merhum Turgut Özal'ın şu sözü son derece anlamlıdır: "Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk'ün ve Türkiye'nin asrı olacaktır." Merhum Özal'dan sonra, rahmetli Demirel de Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir.

Elbette ülkemizde bu mücadelenin bayraktarlığını, son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır. Bu vesileyle, Türkiye'nin Türk dünyasıyla kucaklaşması için kalemiyle ve kelamıyla gayret gösteren herkesi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Onların özlemini çektiği birlikteliği, dayanışmayı ve kardeşlik iklimini; son 23 yıldır attığımız adımlarla biz gerçeğe dönüştürüyoruz.

"TÜRK DÜNYASI AÇISINDAN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

İsmail Gaspıralı'nın işaret ettiği 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarına uygun şekilde, Türk devletleriyle iş birliğimizi her alanda güçlendiriyoruz. 2009 yılında, 9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nde Türk Konseyi'nin kuruluşuna dair Nahçıvan Anlaşması imzalanmıştır. Konseyin kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası açısından bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. 2021 senesinde, Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yıl dönümünün kutlandığı İstanbul Zirvesinde iş birliğimizi bir üst aşamaya çıkardık ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yola devam etme kararı aldık.

Zirvede ayrıca Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesini kabul ettik. Teşkilatımızın gözlemci üyelerinden Macaristan'da düzenlenen zirvede ise teklifimiz üzerine 21 Mart'ın Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdık.

Geride bıraktığımız 34 yıllık süreçte Türk devletleri olarak; eğitimden ticarete, güvenlikten enerjiye, kültürden sanata kadar her alanda, geçmişle kıyas dahi edilemeyecek derecede güçlü bağlar geliştirdik. TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız aracılığıyla Türk dünyasıyla aramızda yeni köprüler kurduk.

"VİZYON BELGEMİZİ 6 LEHÇE VE ORTAK ALFABE İLE HAZIRLADIK"

Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler; bugün bütün bu çabaları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Türk halklarının birikimini, tecrübesini ve hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir. Merhum Erol Güngör, Türk dünyasının birliğinin ortak bir talih ve kültür şuuruna dayanması gerektiğini vurgulamıştır. Mümtaz Turhan Hoca da Türk dünyasının birliği için, önce ortak bir alfabe ve ortak bir edebiyat dili oluşturmanın şart olduğunu ifade etmiştir.

Bu anlayışla vizyon belgemizi altı lehçede ve ortak alfabe ile hazırladık. Belgemiz, AK Parti'nin küresel sorumluluk bilinciyle Türk dünyasında birlik ve beraberliği pekiştirme iradesinin en somut göstergesidir. Türk devletleri arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesini ve çok boyutlu iş birliklerinin kurumsal bir çerçevede güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

"EDEP ÇOK AĞIR BİR YÜKTÜR HER FANİ KALDIRAMAZ" ... AMA SARHOŞ ZİHNİYET (CHP) İÇİN HAFİF GELEBİLİR...

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkevin dargles:

Ha sktr ordan koyun seni

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Yorumunuzdan anlaşıldığı üzere size de ağır gelmiş.

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıOnur Yener:

Parti'nin başında bir kukla, yöneten Silivri'deki bir hırsız, bu çapsızlardan provokasyondan başka bir şey beklenmez...

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

AKKTROLLL SENİ BEYİNSİZ MAHLUKAT.

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıOnur Yener:

Samancı öküzlere ağır gelmiş, toplanmışlar yorumuna...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdam Bey:

Ama sn Özel doğru demiş Diyanet işlerine bağlamak istemediler baştakiler sonra saz klübü dediler cümbüş klübü dediler bunlar TV’de çıktı. Aynen öyle hatırlıyorum yalan dolan provokasyon AKP’den çıktı. Sonuna dek CHP’yi destekleyeceğiz eyy Türkler!

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıturan sahin:

Allah size merhamet versin ülke yi batırdınız hala alakasız gündemler yaratıyorsunuz

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

karısımlar başladı yıne..sırf ekonomi gndemden düşşsün dıye.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkevin dargles:

Oe.akp bir neslin hayatını seti. İsrailin gizli ortakları

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

