Haberler

Erdoğan, NATO Zirvesi'nde 32 lideri ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek - Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve öncesi beklenen isim Ankara'da
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında yeni gelişme
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak

Dünyayı meraklandıran sözler: Yeni dönem Ankara'da başlayacak
Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna törenle uğurlanacak

Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna törenle uğurlanacak
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor