Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki Çocuk Cinayetine Tepki

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların çocuklarımızın neşesi ile dolduğu bugünü dün Diyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabına adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim takipçisi olacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son Kabine toplantımızdan bugüne 'aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla ülkemiz ve milletimiz için aşkla çalışıyoruz. Ağustos ayına damga vuran şanlı zaferlerimizi her sene olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla andık. 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferimizin 953'üncü seneidevriyesini nasıl gururla idrak ettiysek 30 Ağustos Zafer Bayramında da bu topraklardaki varlığımız tescilleyen büyük zaferin 102'nci yıl dönümünü aynı heyecanla kutladık. Harp okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek genç teğmenlerin ve kıymetli ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştık. Bu sene harp okullarımızdan 103'ü misafir olmak üzere bin 613 öğrencimiz mezun oldu. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak görüyoruz. İyi yetişmiş, disiplinli, vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'YE EN BÜYÜK ZARARI İSTİSMARCI SİYASET ANLAYIŞI VERMİŞTİR'

Erdoğan, milletin göz bebeği ve Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katan her adımın yanında olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Son 22 yılda 'Güçlü Türkiye Güçlü Ordu' şiarıyla her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Mesela savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyi; her türlü silah ve mühimmatını kendi imkanlarıyla üretir hale getirdik. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden birisiyiz. Uçak, helikopter, tank, füze, çok başlıkta 22 yıl öncesine göre çok farklı bir seviyedeyiz. Ancak ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin de karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Cumhuriyetimizin banisi İstiklal Harbimizin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal içinde geçerlidir. İşte dün aslına ve Gazi'nin hatırasına uygun olarak restore ettiğimiz Savarona yatını ziyaret ettik. Burada şu hususun altını öncelikle çizmek isterim; Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değilse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını hala sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığını şahitlik ediyoruz."

'OKYANUS ÖTESİNDEKİLERLE İTTİFAK YAPANLAR GAZİ MUSTAFA KEMAL ÜZERİNDEN AYAR VERMEYE KALKIYOR'

Erdoğan, konuya ilişkin konuşmasının devamında, "Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerindeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri 3-5 oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söyledikleri hiçbir sözün kıymeti yoktur. Milletimiz bunların samimiyetsizliğini gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrı dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz. Bu vesileyle dün Tunceli Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarmalarımızla bugün Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen üsteğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarmamıza da acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KONUNUN BİZZAT TAKİPÇİSİYİM'

Erdoğan, "Okulların çocuklarımızın neşesi ile dolduğu bugünü dün Diyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun ister zehir tacirleri ve çeteler olsun ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.