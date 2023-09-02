Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi: "Bedava ev" sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinin toplu temel atma töreninde önemli mesajlar verdi. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

"SÖZLERİNİ UNUTTULAR"

Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

" Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.

Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz."