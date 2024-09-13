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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

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Mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nde açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum. Marmara Üniversitesi mezunu olmaktan gururluyum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuştu.

"BURADAN MEZUN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Her seçim dönemi polemik konusu olan diploma tartışmalarını bitirecek sözler sarf eden Erdoğan, "Bugün ayrı bir heyecan içindeyim. Yapım sürecini takip ettiğim Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni açmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum. Siyasi hayatım boyunca aldığım fahri doktora ünvanlarımdan en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Marmara Üniversitesi'nde mezun olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Burası askeri kışlaydı, parmakla gösterilecek eğitim yeri olması için çalıştık. Marmara Denizi'ne hakim külliye projesinin ilk etabını 2021 yılında tamamladık. Külliyenin iki etabından mühendislik ve eğitim fakültesi, siyasi bilgiler fakültesi, hangarlar, öğrenci merkezleri de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"ÜNİVERSİTEMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

12 milyarlık yatırımla Türkiye'nin bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz. Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Külliyemizin inşasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. 141 yıllık köklü tarihinde Marmara Üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyanın 198 farklı ülkesinde 340 bin öğrenci var. Yüzde 95'i kendi imkanları ile okuyor. Misafir öğrencilerin katkısı 3 milyar dolar civarında. Ülkemiz açısından övünülecek bir durumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

'IRKÇI FAŞİZM KONUSU SÜREKLİ KAŞINIYOR"

Bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Kimseyi rengine diline göre ayırmadık. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki tek bir cümle kuramadı. Irkçı faşizm konusu sürekli kaşınıyor. Irkçılığın yabancı düşmanlığının bayraktarı oldular. Irkçılık adı altında Türk-İslam düşmanlığı yapılmaktadır. Irkçılık sosyal medyada yükseliyor.

"DARBELERİN BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDEDİ"

Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz. Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı. Türkiye'nin böyle tuzağa düşmemesi için çok dikkatli olduk. Bizim karşılaştığımız sıkıntılar ile gençlerimiz karşılaşmasın diye çalıştık. Darbelerin bedelini milletimiz ödedi."

GEZİ OLAYLARI SEBEBİYLE ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

CHP lideri Özgür Özel'in " Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" sözlerine de yanıt veren Erdoğan, "Gezi olayları çok katmanlı bir senaryonun parçası olduğunu anlayacaktır. Biz bunları meşru eylem olarak göremeyiz. Birileri çıkıyor sapla samanı karıştırarak gündeme getiriyor. Kendilerince bir özür bahsi açıyorlar. 11 sene olsa da samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler, haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır. Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır. 81 ilde üniversitemiz var. Yüksek öğrenim imkanını ülkemizin en ücra noktasına kadar taşıdık" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Politika Marmara Gündem Eğitim Sözler

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Yorumlar (47)

Hasan Kasapoğlu:

hiç sınıf arkadaşın yok muydu yalnız tek başına mı okudun niye kimse seni bilmiyor veya niye hiç okul veya arkadaşlarınla bir fotoğrafın Yok hep muamma

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Ömer:

Sınıfta yalnızmıydı, bir tane sınıf arkadaşı malisef yok.

399
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Zebra 21:

İşte güçlü lider ve gerçek devlet adamı

84
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Ali Tokgönül:

Üniversitedeki sınıfını veya anfi'ni gösterir misin !

267
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ismail Yasin:

emekliler mutlu değil, asgarî ücretliler mutlu değil , çiftçiler mutlu değil... sen mutlusun çünkü bizi bitirdin..

257
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Ömer:

Hiç inandırıcı gelmiyor.

237
51
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hakan sorgular:

1983 de kurulan üni den 1981 de mezun olmayı birtek sen başarabiirdin :))

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Barış O. B.:

Allah herkese orijinal, çakma olmayan, gurur duyacağı bir mezuniyet nasip etsin.

169
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Sefa Altun:

HİC İNANDIRICI GELMİYOR..;-(

142
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Mehmet Anıl Mete:

Peki sormazlar mı madem üniversite mezunusun neden bir tane sınıf arkadaşın çıkıp evet bu bizimle okudu sınıf arkadaşımızdı demiyor, madem üniversite mezunusun neden zamanında İstanbul Belediyesinin işçi, kadrosuna girmek için uğraştın...

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