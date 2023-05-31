Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Beştepe'deki toplantı saat 16.30'da başladı. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılıyor.

YENİ DÖNEM KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemde bakanlık yapan isimlere Meclis'teki görevleri için başarılar dileyecek. Kabine toplantısı sırasında yeni dönem için de bakanların görüşlerine başvurulacak. Fikir alışverişi ve temenniler dinlenecek.

VEDA NİTELİĞİNDE TOPLANTI

Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği ve toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.