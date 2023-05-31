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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştiriyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Beştepe'deki toplantı saat 16.30'da başladı. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemde bakanlık yapan isimlere Meclis'teki görevleri için başarılar dileyecek. Kabine toplantısı sırasında yeni dönem için de bakanların görüşlerine başvurulacak. Fikir alışverişi ve temenniler dinlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştiriyor

Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği ve toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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