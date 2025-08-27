Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabını yarına bırakır, ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda gerçekleşen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim alan subay ve astsubayların mezuniyet merasimleri vesilesiyle katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her bir mensubuna sevgilerini ilettiğini belirtti. Erdoğan, "Aynı şekilde yurt içinde ve yurt dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerimizin tamamına Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Sözlerimin başında zorlu ve nitelikli bir eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren her bir genç kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı devletine sadakat, milletine muhabbet, bayrağına hürmet anlayışıyla eğiten hocalarımıza, tecrübeleriyle bu genç arkadaşlarımıza kılavuzluk eden tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Kalplerinde vatan ve millet sevgisi, gözlerinde ahlak, erdem ve cesaretin keskin ışıltısını taşıyan gençlerimizi yetiştiren anne, babalarımızın hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mezun olan gençlerin mutluluklarına ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 881'i subay, 4 bin 130'u astsubay olmak üzere 2024-2025 eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte mezun ediyoruz. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden gelerek akademide öğrenim gören 15 subayımızın mezuniyet heyecanına iştirak ediyoruz. Dereceye giren kardeşlerimiz başta olmak üzere, mezuniyet diplomalarını alan 5 bin 11 subay ve astsubayımızın her birini tebrik ediyorum.Bugün üniformalarını vakar, cesaret ve sorumlulukla birlikte kuşanan siz gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir, şu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle en az aileleriniz, en az komutanlarınız, hocalarınız kadar gurur duyuyorum. Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın farklı birimlerinde, cennet vatanımızın dört bir ucunda vazife üstlenecek subay ve astsubaylarımıza Mevla'dan başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Hem ülkelerine hem kardeşliğimize çok önemli katkılar yapacaklarından emin olduğum 15 misafir subayımıza da başarı dileklerimizi iletiyorum. Memleketlerine döndüklerinde ailelerine ve mesai arkadaşlarına bizden selam götürmelerini kendilerinden bilhassa rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişi ve geleneği olan bir devlet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz millet binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu'ya dün gelmedik, tarih sahnesine de dün çıkmadık. Eserlerimizle, değerlerimizle, erdemlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım, nakış nakış işledik. Asırlar boyunca barışın, huzurun, ataletin, adaletin sancaktarı olduk. Ezan-ı Muhammediler gök kubbede ebediyen yankılansın, nazlı hilal şafaklar gibi dalgalansın bunu düşünerek gerektiğinde serden geçtik. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu, ufkumuzu karartmaya, hürriyetimizi elimizde almaya kalkanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar, kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da, 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırdılar. Hamdolsun sarsılmaz bir iman ve iradeyle hepsini tek tek püskürttük" açıklamasını yaptı.

Şehit ve gazilerin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık" dedi.

Dün tarihteki iki önemli dönüm noktasının yıldönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Tarih sayfalarına silinmez bir mürekkeple yazdığımız Malazgirt Zaferimizin 954'üncü sene-i devriyesini gururla idrak ettik. Yine aynı gün bağımsızlık irademizin simgesi olan Büyük Taarruz'un 103'üncü yıldönümünü iftiharla andık. İnşallah üç gün sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103'üncü yılını coşkuyla kutlayacağız. Parlak zaferlerle dolu şanlı mazimizden aldığımız ilhamla istikbali inşa ediyoruz" diye konuştu.

"Biz, ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz" diyen Erdoğan, "Tam tersine tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Şunu unutmayalım: Bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse, gövdesi de o kadar sağlam olur. Gövdesi ne kadar sağlamsa, dalları da o derece geniş ve kuşatıcı olur. Biz hamdolsun kökü de, gövdesi de, dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız" açıklamasında bulundu.

Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarında yaşanan zulümlerin herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğan, "Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi elbette hepimizi öfkelendiriyor. Ama biz binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz: Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabını yarına bırakır, ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır" dedi.

Subay ve astsubaylara hitap eden Erdoğan, "Sevgili genç subay ve astsubaylarımız; sizler bu toprağın sessiz nöbetini tutan o muhteşem iradenin yeni neferlerisiniz. Bugün ailelerinizin gururu, hocalarınızın sevinci, milletin umudusunuz. Yarın karakolda bir amirin, denizde bir komutanın, sahada bir ekibin parçası olacaksınız. Meslek hayatınız süresince inşallah bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz. Gecenin karanlığında bir kapı çalınırsa, ışık siz olacaksınız. Denizin ortasında bir yardım çığlığı yükselirse, imdada siz koşacaksınız. Sınırda dalganın, yaylada rüzgarın, ovada toprağın diliyle konuşacaksınız. Görüyorum ki aranızda çok sayıda kadın subay ve astsubayımız var. Cesaretin cinsiyeti olmaz. Adanmışlığın ölçüsü olmaz. Kadın-erkek hepinizin mensubu olduğunuz kurumu şanla, şerefle temsil edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum.Sizlerden şunu da hiçbir zaman unutmamanızı rica ediyorum: Şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevki geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette devlete ve millete hizmette iz bırakmak. Her birinizin görevinizi bu şuurla yapacağına yürekten inanıyorum. Bu ocağın kültürü hakiki özgüven, sarsılmaz disiplin, sükunetli cesarettir. Sizden beklentimiz bu üç değeri aynı anda her şartta taşımanızdır. Buradaki her bir arkadaşımdan meslek hayatı boyunca bu değerlere sıkı sıkıya sarılmasını istiyorum. Hükümet olarak biz de sizin vazifelerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kastedenler, devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır. Rabbim şehit ve gazilerimizin emaneti bu aziz vatana hakkıyla sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun subay ve astsubayları tebrik ederek, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizi her türlü tehlikeden, beladan, musibetten uzak eylesin. Bu düşüncelerle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizden başarıyla mezun olan 5 bin 11 subay ve astsubayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Siz gençlerimizi yetiştiren ailelerimize, hocalarımıza, komutanlarımıza şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi tek tek alnınızdan öpüyor, aziz milletimiz adına hepinize güveniyor, hepinizi muhabbetle bağrıma basıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA