Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erhürman, bugün Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

KÜLLİYE'DE RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'ya gelişi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erhürman'ın bulunduğu makam aracına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvariler eşlik etti. Erdoğan, Erhürman'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

21 PARE TOP ATIŞI VE İSTİKLAL MARŞI

Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

LİDERLER BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEDE

Erdoğan ve Erhürman, heyetlerini takdim ettikten sonra Külliye merdivenlerinde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Ardından heyetler arası toplantı yapılacak ve ortak basın açıklaması düzenlenecek.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: KIBRIS VE İKİLİ İLİŞKİLER

Ziyaret kapsamında Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ele alınacak; Türkiye–KKTC ilişkilerinin tüm boyutları değerlendirilecek.

ERHÜRMAN YÜZDE 62,76 OYLA SEÇİLMİŞTİ

KKTC'de 19 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların %62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini gelenek olduğu üzere Türkiye'ye gerçekleştirdi. İki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise seçimde %35,81 oy almıştı.