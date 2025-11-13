Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. İkili basın mensuplarına poz verdikten sonra ikili görüşme için içeri geçti.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
  • Tufan Erhürman, KKTC'de 19 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların %62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
  • Görüşmelerde Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm boyutları ele alınacak.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erhürman, bugün Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

KÜLLİYE'DE RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'ya gelişi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erhürman'ın bulunduğu makam aracına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvariler eşlik etti. Erdoğan, Erhürman'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

21 PARE TOP ATIŞI VE İSTİKLAL MARŞI

Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

LİDERLER BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEDE

Erdoğan ve Erhürman, heyetlerini takdim ettikten sonra Külliye merdivenlerinde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Ardından heyetler arası toplantı yapılacak ve ortak basın açıklaması düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: KIBRIS VE İKİLİ İLİŞKİLER

Ziyaret kapsamında Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ele alınacak; Türkiye–KKTC ilişkilerinin tüm boyutları değerlendirilecek.

ERHÜRMAN YÜZDE 62,76 OYLA SEÇİLMİŞTİ

KKTC'de 19 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların %62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini gelenek olduğu üzere Türkiye'ye gerçekleştirdi. İki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise seçimde %35,81 oy almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Cok sukur..Hosgeldin Yavru Vatan....Dusmanlar catlar simdi..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ah Mehmetcik yurgemiz yaniyor..Nurlar icinde olun..Aziz Sehidin, Sehitlik Herkese nasip degil...Bu arada Yavru Vatan Ana Vatana Hosgeldin..Aramizi kimse bozamaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.