Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "CHP Genel Başkanı hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. 'Helalleşme' tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, en nobran, en rezil hali aldı. Daha düne kadar depremzedelerimize 'bedava ev' vadediyorlardı, bugün aynı insanları utanmadan kapı dışarı ediyorlar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

"FAŞİZMİN EN İLKEL, EN NOBRAN, EN REZİL HALİ"

Kılıçdaroğlu'nun siyasette seviyeyi düşürmeye başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyon masasında hesaplar biraz karışık, hava biraz dumanlı ama olsun; en azından bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar. Bunu örtmek için de CHP Genel Başkanı insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. "Helalleşme" tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, en nobran, en rezil hali aldı.

"DEPREMZEDELERİ KAPI DIŞARI ETMEYE BAŞLADILAR"

Daha düne kadar depremzedelerimize "bedava ev" vadediyorlardı, bugün aynı insanları utanmadan kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİ TEHDİT EDEREK SİYASET YAPILMAZ"

Erdoğan paylaşımına şöyle devam etti; "Halbuki hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez. Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset yapılmaz. Siyaset, ülkeye ve millete hizmet etmekle olur, eser kazandırmakla olur, gönül kazanmakla olur.

"AYNI SAMİMİYETLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz bugüne kadar sadece Allah'ın rızasını, milletimizin desteğini, insanımızın hayır duasını gözettik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."