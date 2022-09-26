Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın 22 günü 30 bin 970 uçuşla 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Havalimanlarındaki yolcu sayılarına değinen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 22 günü toplam 30 bin 970 uçuşla seyahat eden 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Mesele bu, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bu eserlerle övüneceğiz. Sen ne yaptın, ne? Onu söyle. Öyle İstanbul'da gidip bir çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış olmaz. Bak bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız, bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı ya bunları söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Yapamazsınız çünkü medeni olmak başka bir şeydir ama gayrimedeni olmak bambaşka bir şeydir.

Biz 'Yol medeniyettir' diyoruz, 'Su medeniyettir' diyoruz ama siz gelirken suyu çok çok ucuzlatacağınızı söylemiştiniz ama şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Ne oldu? Neden? Ben vatandaşlarıma bunu anlatmak istiyorum. İşte İstanbul'un Belediye Başkanı olduğum zaman sizler suyun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordunuz. Sular akıyor muydu? Yok. Biz bütün bu işleri hallettik mi, hallettik. Suyu gayet ucuz fiyata biz İstanbul halkına verdik. Ne zaman? 94'te. Bizden önce yine CHP vardı ama onlarla maalesef suyu bulmak hak getire, yoktu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın 20 bin 235 uçuşla 3,6 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya ile yarıştığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sabiha Gökçen... Bay Kemal televizyon televizyon dolaşıyordu 'Sabiha Gökçen için ne gerek var, ihtiyacımız yok ki' böyle konuşuyordu. ya şu anda Sabiha Gökçen'den aynı dönemde 13 bin 200 uçuş ve 2,2 milyon yolcuyla, o da bu kervana katıldı. ya anlamaz bunlar anlamaz. Ben sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum, diyorum ki 'Bak şimdi biz ikinci pisti de yapıyoruz.' İnşallah mayısta ikinci pistimiz bitiyor ve bir diğer taraftan yeni terminal binasını da yapacağız Sabiha Gökçen'e ve Malezyalılar 'Bırakın biz yapalım' diyorlar. Daha önce çıkmak istiyorlardı ama baktılar ki burasının maşallahı var, pist pırıl pırıl, inşallah mayısta bitiyor. Bir taraftan da şu anda terminalin yapımı ile alakalı çalışmaların kararını vereceğiz. Malezyalılarla ortak mı yaparız, yoksa salt Malezyalılara mı bırakırız, bütün bunların hepsi hesap kitap işidir. Bay Kemal bu işlerden anlamazsın. Biz ülkemizin hayrına ne varsa bunları yapacağız. Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor. Konfor var, ikram.. Hiçbir havalimanında ve havayollarında bizimkiler kadar kalite, ikram yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cumartesi günü Sakarya'da hizmete açılan Kaynarca-Karasu yolunun 49 kilometrelik kısmının bölgedeki yoğun trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını kaydetti.

Ulaştırma projelerinin açılışlarını kesintisiz sürdürdüklerini, bu hafta da açılış olacağını ve Kaz Dağları bölgesinde 4,6 milyar liralık bir yatırım bedeli ile inşa edilen, içinde 5,7 kilometreyi bulan Assos ve Troya tünellerinin de yer aldığı toplamı 9,6 kilometre olan Ayvacık-Küçükkuyu yolunun açılışa hazır hale getirildiğini vurgulayan Erdoğan, Kaz Dağı'nın artık yangınlarla anılmamasını istediklerini belirtti ve "İşte buralardan araçlar bu tünellerden rahatlıkla geçsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Güney Batı Çevre Yolu'nu 29 kilometreyi aşan uzunluğu, köprülü kavşakları ve köprüleri ile 1 milyar lira maliyetle tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Malatya'da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya-Hekimhan yolunu üzerindeki 8 tüneli, 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz. ya bir de sen kalk de ki ya 'Böyle böyle, biz şurada şöyle metro yaptık', 'Şöyle tünel yaptık'. ya anlamaz, bilmez bu işleri. Bol bol yalan söyler. Dürüstlük yok, üretim yok. Gaziantep'te güzergahı 25,5 kilometreyi bulan 16 istasyonlu, günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek Gaziray'ı bitirdik. İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik, o da bitti. Tüm bu projeleri ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü, 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz. Ülkemize bugüne kadar 183 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısı nasıl kazandırdıysak, inşallah 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ilave ulaştırma ve altyapı yatırımıyla da buluşturacağız."

Eserleri milletin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara'nın 2. şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba törenle hizmete açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta sonu ülke genelindeki cemevlerinin temel atma ve toplu açılış töreninin gerçekleştirileceğini kaydetti.

(Sürecek)