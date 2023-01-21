Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Eğer yanlış yaparsan çılgın Türkler yürür' sözleri, Yunan basınında yankılandı: Yeni meydan okuma

Dün Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankı buldu. Proto Thema gazetesi Erdoğan'ın yeni bir meydan okumada bulunduğunu vurgularken, Kathimerini gazetesi ise "Erdoğan'dan yeni tehditler" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı saldırgan tutumu ve adalar konusunda uluslararası hukuku tanımaması iki ülke arasındaki ilişkileri germeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında, "Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız boş mu duracağız? Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok" diyerek Yunanistan'ı uyardı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ TEHDİT OLARAK ALGILANDI

Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında kendisine geniş yer buldu. Proto Thema gazetesi, Erdoğan'ın yeni bir meydan okumada bulunduğunu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediğini ifade etti. CNN Yunanistan ise, haberinde, "Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış bir şey yaparsan çılgın Türkler gelecek" başlığına yer verdi.

TAYFUN FÜZESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veren Kathimerini gazetesi de, "Erdoğan'dan yeni tehditler: Adaları askerleştirirseniz, hareketsiz mi kalacağız?" başlıklı haber paylaştı. Haberin ayrıntısında, "Erdoğan, Türk Tayfun füzesine işaret etti ve artık güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye, Tayfun adlı füzeyi üretti. Miçotakis'e 'Akıllıca davranırsan, seninle işimiz yok' dedi" sözleri yer aldı.