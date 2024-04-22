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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'taki temasları kapsamında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. - ERBİL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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